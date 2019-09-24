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İngiltere'den Thomas Cook'un iflası için soruşturma talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
İNGİLTERE'DEN THOMAS COOK'UN İFLASI İÇİN SORUŞTURMA TALİMATI

İş, ve , iflas sürecini yürüten 'ne mektup yazarak 'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi 'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

İş, ve , iflas sürecini yürüten 'ne mektup yazdı.

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.


AA

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