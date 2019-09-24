İngiltere'den Thomas Cook'un iflası için soruşturma talimatı
İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazarak Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.
İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.
İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.
Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.
Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.
178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'den Pakistan'a yardım eli
- İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."
- Sokakta uyurken üstünden araba geçti
- İngiliz hükümetinden flaş Thomas Cook hamlesi
- Firavunların laneti açıldı! Tüm dünyadan çağrı yapılmıştı...
- BM'den 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
- Johnson'dan şoke eden kararla ilgili açıklama
- 37,5 milyon liralık tablo bakın nerede bulundu
- Trump’tan BM Genel Kurulu’nda İran'a tehdit
- Rusya'dan ABD'ye vize tepkisi: Skandal bir durum
- Son dakika: Trump’tan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı
- HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi ve gerginlik çıktı
- Antonio Guterres'ten 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
- Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! TİKA'nın yenilediği yetimhane açıldı
- İşte PKK'nın kanlı yüzü! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
- İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli