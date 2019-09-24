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İngiliz hükümetinden flaş Thomas Cook hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019
İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN FLAŞ THOMAS COOK HAMLESİ

Ünlü turizm şirketi 'un iflasının dünyadaki yankıları sürüyor. İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

İngiltere İş, ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.

Leadsome, mektubunda, 'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

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