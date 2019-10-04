En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!

Binlerce dar gelirliyi ev sahibi yapan TOKİ’den müjde geldi. En az 350 TL taksit ödeyerek, çok uygun fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün. Daha önce Türkiye genelinde 50 bin konutu satışa çıkaran TOKİ, şimdi de uygun taksitlerle vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 11. Kalkınma Planı’na göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için 280 bin konut inşa edilecek. En az 350 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olacak vatandaşlar TOKİ dar gelirli konut başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte, TOKİ dar gelirli konut detayları…

En az 350 TL taksitle dar gelirli vatandaşlar için ev imkanı… Dar gelirli konutlar için TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ'den dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma seferberliği başlıyor. Bu yıl içerisinde 50 bin konut projelerinin kura çekimlerini tamamlayan ve binlerce ailenin yüzünü güldüren TOKİ, büyük proje için kolları sıvıyor. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019-2023 Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için 280 bin konut inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar en az 350 TL taksitle ev sahibi olma şansı yakalayacak. Vatandaşlar dar gelirli konut başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, TOKİ dar gelirli konut başvuru şartları nelerdir? İşte, TOKİ başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler…

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 350 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 350 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor.