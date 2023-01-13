Yusufeli Barajı’nda bir testler daha başarıyla sonuçlandı! Su seviyesi kaç metre oldu?

Dipsavaklar, barajda su tutulurken su seviyesinin günde 1 metreyi geçmeyecek şekilde kontrollü bir şekilde yükselmesini sağlıyor. Suyun fazla gelmesi halinde dipsavaklar açılarak fazla su tahliye ediliyor. Dipsavaklar, barajdaki su seviyesi belli kotlara geldiğinde kontrol beklemesi sırasında su seviyesini sabit tutmak için gelen suyun tahliyesini ve büyük bir taşkın anında dipsavaklardan su tahliyesi yeterli olmadığı zaman açılarak barajın emniyeti için su tahliyesi görevlerini gerçekleştiriyor. Yusufeli Barajı ve HES Kontrollü Su Tutma Programının uygulanabilmesi için her biri 140 metreküp saat kapasiteli dört dip savak bulunuyor.