Yusufeli’nde tarihe tanıklık etmek için akın ediyorlar

"HEM ESKİ YERİ HEM TAŞINILACAK YERİ BİZ DE MERAK ETTİK"

Rize'nin Çayeli ilçesinden gelen Sultan Selim Bostancı da Yusufeli Barajı ve ilçeyle ilgili çok haber izlediklerini ancak bugüne kadar hiç görmediklerini aktardı.

Yusufeli Barajı'nın dünyadaki sayılı barajlar arasında olduğuna değinen Bostancı, "Eşimle barajı ve vadiyi görmek için bölgeye geldik. Ben çok eskiden gelmiştim. Gördüm ki Çoruh Vadisi çok değişmiş. Çok büyük yatırımlar yapılmış. Suların yükseldiğini görüyoruz. Bana çok değişik geldi. Enerjiye ihtiyacımız var ki bir ilçenin bile yeri değiştiriliyor. Rize'den gelmeme fazlasıyla değdi." diye konuştu.

Trabzon'un Araklı ilçesinden gelen Hasan Mahmutoğlu da "Sular altında kalmadan Yusufeli'ni görmek istedim. Burada insanlarla konuşuyoruz. Buruklar, üzüntülüler. Hem eski yeri hem taşınılacak yeri biz de merak ettik, görelim dedik. Baraj mükemmel, diyecek başka bir şey yok." dedi.