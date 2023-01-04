Yusufeli Barajı 40,5 milyon metreküpe ulaştı

Balta, Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'dan itibaren su tutmaya başladığını hatırlatarak, "22 Kasım'dan itibaren su 59 metre yükselerek, toplamda biriktirdiğimiz su hacmi bugün itibarıyla 40,5 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı'nın tamamının dolması 1 yılı geçecektir. Bunun nedeni de barajı doldururken belli süreler beklememiz gerekiyor. Bir nevi barajın testini yapıyoruz. Enerji üretimi, dolmasını beklemeden ilk olarak test olarak başlayacak daha sonra da kesintisiz olarak devam edecek" diye konuştu.