Yusufeli Barajı doluyor! Ne kadar su oldu?

Balta, Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'dan itibaren su tutmaya başladığını hatırlatarak, "22 Kasım'dan itibaren su 59 metre yükselerek, toplamda biriktirdiğimiz su hacmi bugün itibarıyla 40,5 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı'nın tamamının dolması 1 yılı geçecektir. Bunun nedeni de barajı doldururken belli süreler beklememiz gerekiyor. Bir nevi barajın testini yapıyoruz. Enerji üretimi, dolmasını beklemeden ilk olarak test olarak başlayacak daha sonra da kesintisiz olarak devam edecek" diye konuştu. Balta, cumhuriyetin 100'üncü yılına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını da vurgulayarak, "2023 yılında hedefimiz 42,08 milyar liralık yatırım yapmaktır. Bu kapsamda 24 baraj, 17 gölet ve bent, 24 yer altı depolama tesisi, 123 sulama tesisi, 52 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu ve atık su tesisi, 20 HES ve 284 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 554 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.