15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!

Okullar ne zaman kapanacak ve tatil olacak? sorusu okulların kapanış tarihini merak eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Öğrenciler, yoğun ve stresli geçen dönemin ardından 15 gün tatil yapacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN 2023?

MEB 2023 eğitim öğretim takviminde 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.