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15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!

Yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih, son zamanlarda merak konusu oluyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle tatil tarihleri netleşmiş oldu. İşte, okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak ve tatil olacak? sorusu okulların kapanış tarihini merak eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Öğrenciler, yoğun ve stresli geçen dönemin ardından 15 gün tatil yapacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN 2023?

MEB 2023 eğitim öğretim takviminde 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı.

Dönem arasında öğrencilerin dinlenebilmeleri ve tatil yapabilmeleri için birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında uygulandı.

Birinci dönemin sona ermesiyle karnelerine kavuşacak öğrenciler, Sömestr tatiline gidecek. Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatil, 20 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak ve 6 Şubat Pazartesi okullar tekrar açılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLER TAKVİMİ BELLİ OLDU

Dini ve resmi tatillerde, kamu kurumları, kargo firmaları, bankalar, üniversiteler ve bununla birlikte okullarda kapalı oluyor. 2023 yılında birçok resmi tatil, hafta sonuna denk geliyor. Ayrıca ikinci dönem okullarda uygulanacak ara tatil, Ramazan bayramı tatiliyle benzer tarihlerde uygulanacak. İşte 2023 Resmi tatil günleri;

1 Ocak Yılbaşı tatili Pazar günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Pazartesi

Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cuma günü

Kurban Bayramı 29-30-31 Haziran ve 1 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar günü

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