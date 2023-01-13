"AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz birinci dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden online olarak tamamlandı. Öğrenciler, kayıtların başlamasıyla ders seçimi yapacak ve sınavlara katılacak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?