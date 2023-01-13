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AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?

"AÖL ders seçimi ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Liselerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav takvimini gündemlerine aldı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?

"AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz birinci dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden online olarak tamamlandı. Öğrenciler, kayıtların başlamasıyla ders seçimi yapacak ve sınavlara katılacak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni dönem ders seçim tarihi açıklandı mı?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılının sınav uygulama takvimini yayınlamadı. Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından detaylar belli olacak.

MEB'in 2023 yılında düzenlenecek Açık Öğretim Lisesi sınavlarını online olarak yapması bekleniyor.

1.dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde internet üzerinden düzenlenmişti.

Geride bıraktığımız eğitim yılında ise 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihinde çevrimiçi yapıldı.

MEB'DEN KAYIT AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemini yapmayan öğrenciler 2. dönem sınavlarına katılamayacak.

Kayıt işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında ders seçimi ve kayıt ücretinin yatırılması ile gerçekleştirilecek.

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