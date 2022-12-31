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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor: 57 metreye ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükseliyor: 57 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 57 metreye, depolanan su miktarının ise 36 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mühendislik harikası Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılına enerji katıyor. Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye, depolanan su miktarı 36 milyon metreküpe ulaştı" denildi.

EKONOMİYE YILDA 5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı, mansabında bulunan barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle HES vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek.

Baraj, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olarak inşa edildi. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda katkı sağlayacak.

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