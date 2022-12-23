Yusufeli Barajı’nda sular yükseldikçe anılar gömülüyor! Bölge halkı kaybolan tarihin son anlarına şahitlik etti

'ANILARIMIZ SUYA GÖMÜLÜYOR'

Evi su altında kalan İsmail Yiğit, "Burası bizim sürekli kullandığımız bir güzergah. Buradan hep geçiyorduk, çok anılarımız var. Burası, sular altında kaldı. Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.