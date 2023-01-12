AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

AÖF final sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler sınav giriş belgesi yayımlandığında çıktı almak için http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine girmeleri gerekmektedir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ