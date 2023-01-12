AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final-dönem sonu sınavı için giriş belgesi alacak öğrenciler, "AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır?" sorusunu gündeme getirdi. AÖF final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav yerleri ise anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, "AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" İşte, cevabı...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım başladı. AÖF 2022-2023 takvimine göre güz dönemi dönem sonu sınavları Ocak ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. AÖF sınav yerlerini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. İşte, AÖF sınavları hakkında merak edilenler.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgesinin sınavdan 1 hafta önce yayımlanması bekleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
AÖF final sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler sınav giriş belgesi yayımlandığında çıktı almak için http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine girmeleri gerekmektedir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
AÖF 2022-2023 sınav takvimine göre güz dönemi vize ve final tarihleri aşağıda verilmiştir:
AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı 21- 22 Ocak 2023
AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ise aşağıda verilmiştir:
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
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- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!
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