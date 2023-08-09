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AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

"AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki, AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

"AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans mezunu kişilerin başvurabileceği sınavsız üniversite başvurularının tarihleri paylaşıldı. Peki, AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri uzun bir zaman dilimine yayıldı. Kayıtlar 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT TARİHLERİ

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

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