"AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans mezunu kişilerin başvurabileceği sınavsız üniversite başvurularının tarihleri paylaşıldı. Peki, AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?