5 yıldızlı otel konforunda öğrenci yurtları! 70 bin gence ev sahipliği yapacak

KAPASİTE ARTIYOR, YENİ YURTLAR AÇILIYOR



Yaptıkları yatırım ve projelerle öğrencilerin geleceklerine giden yolda her zaman yanlarında olduklarını belirten Özbay, geçtiğimiz yıl 58 bin olan öğrenci kapasitesinin yeni yatırımlarla 69 bin 400'e yükseltildiğini açıkladı. Bu sayının ilerleyen dönemlerde daha da artırılacağını işaret ederek, "Üsküdar (Nakkaştepe), Başakşehir, Zeytinburnu (Topkapı), Bağcılar ve Sütlüce gibi bölgelerde yeni yurtlarımız yükseliyor. Bunların önemli bir kısmı bu eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilere hazır olacak, bir kısmı ise Kasım ayına yetişecek. Hedefimiz İstanbul'da barınma sorunu yaşamayan bir öğrenci profili oluşturmak. Her anlamda onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"SADECE BİR ODA DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI"



Özbay, yurtların artık yalnızca barınma değil, çok yönlü bir gelişim alanı sunduğunu vurgulayarak, "Biz gençlerimize yalnızca başlarını sokacak bir oda vermiyoruz. Yurtlarımızda ücretsiz internet, yemek, güvenlik gibi temel hizmetlerin yanında fitness salonları, spor sahaları, yüzme havuzları ve sosyal etkinlik alanları mevcut. Ayrıca yabancı dil kurslarından kişisel gelişim atölyelerine kadar çok sayıda ücretsiz eğitim veriyoruz. Öğrencilerin taleplerini kısa sürede yerine getiriyor ve yeni kurslar açabiliyoruz.

Geçen yıl Fransızca öğrenmek isteyen bir grup öğrencimiz için hızlıca materyal ve öğretmen sağladık. Çünkü burası gençlerin yalnızca konakladığı bir yer değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini sağlayan bir yaşam alanı, gençlerimizin hayata hazırlandığı bir yuva. Burada yalnızca öğrenci değil, aynı zamanda geleceğin liderleri yetişiyor. Ayrıca yurt idarecilerimiz 'açık kapı' politikası uyguluyor. Öğrencilerimiz her an yöneticilerine ulaşabiliyor, sorunlarını anında paylaşabiliyor." ifadelerini kullandı.