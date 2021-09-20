Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Öğretmenlere ilişkin aşı oranını duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Okulların koronavirüs döneminde son kapanması gereken yer olduğunun altını çizen Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin oranları da açıkladı. Özer ayrıca öğretmenlerin aşılanma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu da vurguladı. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de düzenlenen geri dönüşüm programına katıldı. Bakan Özer, "Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.
90 BİN ÖĞRENCİYE DAĞITILDI
Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 12'nci yılında 6 milyona ulaşan defterlerden 500 bini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen programda, ilçede eğitim gören 90 bin öğrenciye dağıtıldı.
KALİTENİN ARTMASI İÇİN CİDDİ YATIRIMLAR YAPILDI
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'de eğitimin ve öğretimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Okul sayılarımız arttı. Türkiye'de 850 bin dersliğimiz var. Derslik sayısı son 19 yılda yüzde yüz 32 arttı. 2002'de 500 bin öğretmen varken, bugün 1, 2 milyon öğretmenimizin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. Eğitimin kalitesinin artması için ciddi yatırımlar yapıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısında ciddi düşüşler oldu. Bu düşlerin hepsi kaliteyle ilişkili. Okul öncesi eğitimde ciddi yol katledildi. Eğitimde kalitenin ihmal edilmediği bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu" şeklinde konuştu.
"BİRİNCİ DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 92'YE ULAŞTI"
Yüz yüze eğitimde 1,5 yıl aradan sonra aradan sonra üçüncü haftaya gelindiğini belirten Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:"Okullar ilk açılması gereken ve son kapanması gereken yerlerdir. Yeter ki biz kurallara uyalım. Türkiye'deki 1.2 milyon öğretmenin birinci doz aşı olma oranı yüzde 92'ye ulaştı. İkinci doz aşı olan ve antikor kazanların oranı ise yüzde 85'e ulaştı.
"ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI..."
"Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Okul dışı tüm ortamlarda kurallara uymamız gerekiyor. El birliği yapıp bu süreci anlatacağız. Tüm velilerimize bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı değil ahlaki önceleyen bir eğitim sistemini kurgulamanın derdindeyiz. Birinci önceliğimiz israf etmemek. Atıkları ekonomiye katmalıyız. Esener'deki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Bakanlık olarak sıfır atık projesine her türlü desteği vereceğiz."
MAVİ KAPAK PROJESİNE DESTEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Oruç Reis İlkokul öğrencilerine gerçekleşen programın sonunda defter dağıttı.Oruç Reis İlkokulu öğrencilerinin"Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton kapaktan elde edilen bir akülü sandalye ise okulda öğrenim gören engelli bir öğenciye hediye edildi. Bakan Özer de engelli öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti. 6 milyonuncu defter ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye edildi.
YERLİKAYA: İSTANBUL'DA BİR DOZ AŞI ORTALAMASI 82,9 OLDU
Konuşmasında aşının önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "İstanbul'da dün sabah itibariyle bir doz aşı ortalaması yüzde 82,9 oldu. Şile'de de yüzde 82,9, oradaki vatandaşlara da söyledim. Kadıköy'de 88,5, Esenler'de ise 74,5. Demek ki İstanbul ortalamasından biraz gerideyiz. Esenler'e yakışan İstanbul ortalamasını geçmektir. Gönüllük esaslı ama biz istiyoruz ki ilmin geldiği Kovid-19 ile mücadelede kolay ulaşabileceğiniz en son nokta olan aşıdan kendinizi geri bırakmayın" dedi.
491 BİN GENÇ AŞI OLDU
Yüz yüze eğitimi yüz akıyla bitirmek için 'aşı aşı aşı' diyen Yerlikaya, "15-18 yaş arası her iki gençten biri dün sabah itibariyle aşı olmuş. 491 bin gencimiz aşı olmuş. 12-15 yaş arasında ise 61 bin rakamına ulaşmışız. Yavrularımız okullarını, kantinlerini, arkadaşlarını çok özledi. Yüz yüze eğitime yüz akıyla başladık böyle bitirebilmek için aşı aşı aşı diyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
- Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
- TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı erişime açıldı!
- 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak?
- Heyecan dorukta! KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?
- pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?
- POMEM ne zaman açıklancak? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte belli olacak? Son gelişmeler...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?
- Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!