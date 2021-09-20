Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Öğretmenlere ilişkin aşı oranını duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı

"ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI..."

"Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Okul dışı tüm ortamlarda kurallara uymamız gerekiyor. El birliği yapıp bu süreci anlatacağız. Tüm velilerimize bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı değil ahlaki önceleyen bir eğitim sistemini kurgulamanın derdindeyiz. Birinci önceliğimiz israf etmemek. Atıkları ekonomiye katmalıyız. Esener'deki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Bakanlık olarak sıfır atık projesine her türlü desteği vereceğiz."

MAVİ KAPAK PROJESİNE DESTEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Oruç Reis İlkokul öğrencilerine gerçekleşen programın sonunda defter dağıttı.Oruç Reis İlkokulu öğrencilerinin"Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton kapaktan elde edilen bir akülü sandalye ise okulda öğrenim gören engelli bir öğenciye hediye edildi. Bakan Özer de engelli öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti. 6 milyonuncu defter ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye edildi.