ÖSYM açıkladı! YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında?

YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından ek yerleştirme takvimi merakla bekleniyordu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih döneminde başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.