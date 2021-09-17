ÖSYM açıkladı! YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği YKS ek tercih takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile ek yerleştirme takvimi belli oldu. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...
YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından ek yerleştirme takvimi merakla bekleniyordu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih döneminde başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
YKS 2. EK TERCİH TABAN PUAN KAÇ?
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
YKS 2. tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için ilave ek yerleştirme yapılacak. 140 puan alanların ek tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
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