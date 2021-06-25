Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Asıl program 5 Temmuz’da başlayacak

FLAŞ TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de bazı sorunlara ve eksikliklere yol açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim vazifemiz, bu eksikleri tamamlamaktır. Bu vesileyle 'Telafide Ben de Varım' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 5 Temmuz'da da asıl program başlayacak. Bu süreçte telafide Bartın'ın gereken her türlü hazırlığını yaptığını görüyorum. Buraya katkı vermekten ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.