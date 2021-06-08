Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni projeyi duyurdu! 25 bin köyde 400'e yakın alanda ücretsiz eğitim hizmeti

Öğrenme kavramının hafta, yıl gibi ifadelerle sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Selçuk, hayat boyu öğrenmenin bir gün veya bir haftada ele alınacak mesele olmadığını vurgulayarak bu programa Türkiye'de gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve bundan dolayı programı sürekli geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Selçuk, hayat boyu öğrenme programında bireysel, toplumsal gelişimi ve istihdamı esas aldıklarına işaret ederek eğitimin okulla sınırlı kalamayacağının, eğitimin hayat boyu her mekânda ve zamanda yürütülmesi için ortam hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.