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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni projeyi duyurdu! 25 bin köyde 400'e yakın alanda ücretsiz eğitim hizmeti

Millî Eğitim Bakanı , " Final Programı"nda konuştu. Selçuk, "15 bin mahallede 15 bin okulumuzda, 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' olsun istiyoruz, Allah'a şükür bu projemize de başladık." diyerek "Köylerdeki halk eğitim kurslarında 100 bine yakın vatandaşımız; bugün arıcılık öğreniyor, üretime katkıda bulunuyor, seracılık öğreniyor. İşte bu, halk eğitimini bütün toplumun kılcal damarlarına yaymaktır." diye konuştu.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni projeyi duyurdu! 25 bin köyde 400'e yakın alanda ücretsiz eğitim hizmeti

" Final Programı" Millî Eğitim Bakanı 'un katılımıyla Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Öğrenme kavramının hafta, yıl gibi ifadelerle sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Selçuk, hayat boyu öğrenmenin bir gün veya bir haftada ele alınacak mesele olmadığını vurgulayarak bu programa 'de gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve bundan dolayı programı sürekli geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Selçuk, hayat boyu öğrenme programında bireysel, toplumsal gelişimi ve istihdamı esas aldıklarına işaret ederek eğitimin okulla sınırlı kalamayacağının, eğitimin hayat boyu her mekânda ve zamanda yürütülmesi için ortam hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Öğrenmenin iyileştirici gücünde halk eğitim merkezlerinin öneminin yadsınmaması gerektiğine dikkati çeken Selçuk, Bakanlığın Türkiye genelinde uyguladığı "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" projesini anlattı.

Selçuk, bu kapsamında 15 bin mahallede 15 bin okulun belirlendiğine işaret ederek "15 bin mahallede 15 bin okulumuz aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' olsun istiyoruz. Allah'a şükür bu projemize de başladık." diye konuştu.

25 BİN KÖYDE 400'E YAKIN ALANDA ÜCRETSİZ EĞİTİM HİZMETİ

Sevinçle anlattıkları bir diğer projenin de köylerdeki vatandaşlara 400'e yakın alanda eğitim hizmeti sunulması olduğunu bildiren Selçuk, şunları söyledi: "25 bin köy muhtarımıza bir mektup yazdık. Dedik ki: 'Değerli muhtarımız sizin köyünüzde eğer belirli bir grup oluşturulursa 400'e yakın alanda size eğitim hizmetini ayağınıza getirip sunabiliriz. İster arıcılık, ister hayvan bakımı, ister seracılık, seramik, enstrüman deyin. Konu ne olursa olsun biz bunun eğitimini ücretsiz veririz.

Siz yeter ki köyde ihtiyacınız olan, üretime katkı sağlayacak olan, bireysel, toplumsal gelişimi hızlandıracak konularda eğitim talebinde bulunun, biz sizin ayağınıza geliriz.' 100 bine yakın vatandaşımız bu projenin içerisinde bugün arıcılık öğreniyor, üretime katkıda bulunuyor, seracılık öğreniyor. İşte bu, halk eğitimini bütün toplumun kılcal damarlarına yaymaktır. İşte bu, halk eğitimini gerçekten toplumsal bir vazife hâlinde görmektir."

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

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