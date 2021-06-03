Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşılanan öğretmen sayısını açıkladı

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler oldugunda tekrar kapatırız'' dedi.

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