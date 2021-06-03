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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşılanan öğretmen sayısını açıkladı

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı , bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk, önümüzdeki yılın eğitim programına da değindi, "Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" diye konuştu.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşılanan öğretmen sayısını açıkladı

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öte yandan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler oldugunda tekrar kapatırız'' dedi.

ayrıntılar geliyor...

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