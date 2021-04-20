Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Z KUŞAĞININ KAHRAMANI MISINIZ?

Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.