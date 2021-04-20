Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 20 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre Türkiye'de 20 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.
Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
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