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Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?)

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Kovid-19 ve vefat tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 20 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ | 'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre Türkiye'de 20 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

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