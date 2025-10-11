Pakistan - Afganistan hattında çatışma: Taliban askeri birliklerini sevk etti | Savaş uçakları devrede

22:23 12 Ekim 2025

Pakistan, Afganistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğunu belirterek, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin açıklamalarının "dikkati ülkedeki terör unsurlarının varlığından başka yöne çekme" amacı taşıdığını savundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afganistan yönetimi ve Hindistan destekli grupların haksız saldırısı" olarak nitelendirilen çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğu belirtilerek, "bu eylemlerin sınırdaki durumu istikrarsızlaştırmayı hedeflediği" savunuldu.

Pakistan'ın "kendini savunma" hakkını uyguladığı ifade edilen açıklamada "sınırdaki saldırıların geri püskürtüldüğü ve bu süreçte Afganistan yönetiminin asker, materyal ve altyapı açısından ağır kayıplar verdiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu altyapılar, Pakistan'a karşı terör saldırılarını planlamak ve tesis etmek için kullanılıyordu." ifadesine yer verilerek, Pakistan'ın verdiği karşılıkta "ikincil zararların önlenmesi ve sivillerin korunması için tedbir alındığı" kaydedildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin Hindistan'da yaptığı açıklamaların "dikkati Afganistan'daki terör unsurlarının varlığından başka yöne çekme" amacı taşıdığı savunularak Pakistan'ın bu ifadeleri "şiddetle reddettiği" kaydedildi.

Açıklamada "Pakistan, Afganistan ile diyaloga, diplomasiye ve karşılıklı faydalı bir ilişkiye büyük önem vermektedir. Aynı zamanda Pakistan hükümeti, durumu yakından takip ederek toprakları ile halkını korumak için mümkün tüm tedbirleri alır." ifadesi kullanıldı.

Afganistan yönetimine, "topraklarının diğer ülkelere yönelik terör için kullanılmasına izin vermemesi" çağrısında bulunulurken, Pakistan'ın, Afganistan'daki terör unsurlarına karşı somut adımlar atılmasını beklediği vurgulandı.

Ülkede 40 yılı aşkın süredir bulunan yaklaşık 4 milyon Afgan'a ilişkin "uluslararası hukuk uyarınca" düzenlemeler yapılacağı da ifade edildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Hindistan'a ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pakistan halkı veya siyasetçileriyle herhangi bir sorunlarının olmadığını belirterek "Pakistan'daki bazı özel gruplar durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında herhangi bir varlığı olmadığını ifade eden Muttaki, İslamabad'ın tehdit olarak gördüğü unsurların aslında "Pakistan içinden gelen yerinden edilmiş kişiler" olduğunu savunmuştu.

