Pakistan - Afganistan hattında çatışma: Taliban askeri birliklerini sevk etti | Savaş uçakları devrede
Pakistan ile Afganistan arasında gerilim tırmandı. Pakistan savaş uçaklarının Afganistan sınırında konuşlandığı, Taliban’ın ise askeri birlikleri sınıra sevk ettiği bildirildi. Afganistan, Pakistan’ın hava saldırılarına karşılık operasyon başlatırken Taliban seferberlik ilan etti. A Haber Muhabiri bölgeden aktardığı son gelişmelerde Pakistan'ın ateşkesi reddettiği bilgisini verdi.
Pakistan ve Afganistan arasında hattında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birliklerini Pakistan sınırına sevk etti.
İŞTE 11-12 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER...
PAKİSTAN'DAN ÇATIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SINIRDAKİ SALDIRILAR GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
Pakistan, Afganistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğunu belirterek, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin açıklamalarının "dikkati ülkedeki terör unsurlarının varlığından başka yöne çekme" amacı taşıdığını savundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Afganistan yönetimi ve Hindistan destekli grupların haksız saldırısı" olarak nitelendirilen çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğu belirtilerek, "bu eylemlerin sınırdaki durumu istikrarsızlaştırmayı hedeflediği" savunuldu.
Pakistan'ın "kendini savunma" hakkını uyguladığı ifade edilen açıklamada "sınırdaki saldırıların geri püskürtüldüğü ve bu süreçte Afganistan yönetiminin asker, materyal ve altyapı açısından ağır kayıplar verdiği" belirtildi.
Açıklamada, "Bu altyapılar, Pakistan'a karşı terör saldırılarını planlamak ve tesis etmek için kullanılıyordu." ifadesine yer verilerek, Pakistan'ın verdiği karşılıkta "ikincil zararların önlenmesi ve sivillerin korunması için tedbir alındığı" kaydedildi.
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin Hindistan'da yaptığı açıklamaların "dikkati Afganistan'daki terör unsurlarının varlığından başka yöne çekme" amacı taşıdığı savunularak Pakistan'ın bu ifadeleri "şiddetle reddettiği" kaydedildi.
Açıklamada "Pakistan, Afganistan ile diyaloga, diplomasiye ve karşılıklı faydalı bir ilişkiye büyük önem vermektedir. Aynı zamanda Pakistan hükümeti, durumu yakından takip ederek toprakları ile halkını korumak için mümkün tüm tedbirleri alır." ifadesi kullanıldı.
Afganistan yönetimine, "topraklarının diğer ülkelere yönelik terör için kullanılmasına izin vermemesi" çağrısında bulunulurken, Pakistan'ın, Afganistan'daki terör unsurlarına karşı somut adımlar atılmasını beklediği vurgulandı.
Ülkede 40 yılı aşkın süredir bulunan yaklaşık 4 milyon Afgan'a ilişkin "uluslararası hukuk uyarınca" düzenlemeler yapılacağı da ifade edildi.
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Hindistan'a ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pakistan halkı veya siyasetçileriyle herhangi bir sorunlarının olmadığını belirterek "Pakistan'daki bazı özel gruplar durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.
Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında herhangi bir varlığı olmadığını ifade eden Muttaki, İslamabad'ın tehdit olarak gördüğü unsurların aslında "Pakistan içinden gelen yerinden edilmiş kişiler" olduğunu savunmuştu.
-
AFGANİSTAN: PAKİSTAN'DA BAZI GRUPLAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZMAYA ÇALIŞIYOR
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, "Pakistan'da, iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan bazı grupların bulunduğunu" ileri sürdü.
Tolo News'un haberine göre, 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Muttaki, Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Muttaki, Pakistan halkı veya siyasetçileriyle herhangi bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Pakistan'daki bazı özel gruplar durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.
Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında herhangi bir varlığı olmadığını vurgulayan Muttaki, İslamabad'ın tehdit olarak gördüğü unsurların aslında "Pakistan içinden gelen yerinden edilmiş kişiler" olduğunu savundu.
Afganistan'ın sınırlarını, hava sahasını ve egemen haklarını koruduğunu kaydeden Muttaki, herhangi bir ihlal durumunda karşılık vereceklerini belirtti.
PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI
9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.
11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.
Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.
Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.
Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.
PAKİSTAN: 23 ASKERİMİZ ÖLDÜ 29'U YARALANDI
Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin de yaralandığını bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Afganistan yönetimi ve Hindistan destekli grupların" dün gece Pakistan sınırına saldırı düzenlediği belirtildi.
Çatışmalarda 23 askerin yaşamını yitirdiği, 29 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Pakistan'ın "meşru müdafaa" kapsamında saldırılara yanıt verdiği kaydedildi.
Açıklamada, Afganistan yönetimine ait karakollar dahil çok sayıda hedefe hassas ateş, saldırılar ve fiziksel baskınlar düzenlendiği aktarılarak, Afganistan'a ait birçok mevzinin imha edildiği ve 21'inin kısa süreliğine ele geçirilip işlevsiz hale getirildiği aktarıldı.
Güvenilir istihbarat verileri ve hasar tespitine göre Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiği iddia edilen açıklamada, Afganistan'ın bu topraklardaki terör unsurlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.
ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEN İTİDAL ÇAĞIRISI: TANSİYONU YÜKSELTMEYİN
Orta Doğu’daki bazı ülkeler, Pakistan ile Afganistan arasında sınırda artan gerginlik ve gece boyunca yaşanan çatışmaların ardından iki tarafı itidalli olmaya çağırdı.
Suudi Arabistan, yakın zamanda Pakistan ile imzaladığı karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde, taraflara tansiyonu yükseltmemeleri ve diyaloğu sürdürmeleri çağrısında bulundu.
Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Krallık, itidalli olunması, gerginliğin tırmandırılmaması ve akılcı diyalog yoluyla bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlanmasını talep etmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca, “Krallık, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini ve kardeş Pakistan ve Afgan halklarının güvenliği ile refahını temin etme taahhüdünü sürdürdüğünü” vurguladı.
"BÖLGESEL İSTİKRARA KATKI SAĞLAR"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de İslamabad ve Kabil’e itidalli olmaları çağrısı yaptı. Araghchi, devlet televizyonuna verdiği röportajda, “Her iki tarafın da itidalli olması gerekir. Taraflar arasındaki istikrar, bölgesel istikrara katkı sağlar” dedi.
Katar da taraflara diyaloğu, diplomasiyi ve itidalli davranmayı önceliklendirmeleri çağrısında bulunarak, gerginliğin azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını istedi. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik tüm bölgesel ve küresel çabaları destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
AFGANİSTAN:58 PAKİSTAN ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü.
Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü açıklayan Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine durdurulduğunu söyledi.
Mücahid, Pakistan tarafında dün gece düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti.
Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı.
AFGANİSTAN: MİSİLLEME OPERASYONU DURDURULDU
Afganistan tarafı ise sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı.
Tolo News'e konuşan kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryoub Zazi bölgesi ile Angoor Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen "misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu" ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi.
PAKİSTAN: 19 KARAKOLU ELE GEÇİRDİK
Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü.
Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı bazı karakollarda ise yangın çıktığı iddia edildi.
Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı.
PAKİSTAN'DA POLİS EĞİTİM MERKEZİNE SALDIRI: 5 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan bir polis eğitim merkezi, silahlı militanların hedefi oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya karşılık vererek beş militanı etkisiz hale getirdi.
Khyber Pahtunhva polisinden yapılan açıklamaya göre, beş saat süren operasyon sırasında üç polis memuru hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Saldırganların üzerlerinden intihar yelekleri ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.
Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, saldırıda toplam yedi polis mensubunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Olay, eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde meydana geldi. Bir polis yetkilisi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada saldırının bir intihar eylemi olduğunu belirterek, militanların patlayıcı yüklü bir aracı merkezin ana girişine çarptığını söyledi.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgede olası ikinci bir saldırıya karşı teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
PAKİSTAN ATEŞKESİ REDDETTİ
12 PAKİSTANLI ASKERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Kabil merkezli Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok farklı bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.
Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan’ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi.
Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü.
ÇIKAN ÇATIŞMADA SİVİLLER EVLERİNİ TERK ETTİ
Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun saldırılara "derhal ve güçlü" bir şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı.
Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.
TALİBAN SÖZCÜSÜ: 7 PAKİSTANLI ASKERİ ESİR ALDIK
PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI: AFGANİSTAN ATEŞLE OYUN OYNUYOR
Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Afganistan'a bağlı Taliban kuvvetlerinin sınırlardaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarına şiddetli şekilde karşılık verdiğini açıkladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" dedi.
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin Pakistan sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi. Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun sınırdaki teyakkuz halindeki birliklerinin saldırı noktalarını etkili şekilde hedef aldığını ve birçok Taliban mevzisine ciddi hasar verildiğini bildirdi. Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.
"AFGANİSTAN DA TIPKI HİNDİSTAN GİBİ LAYIK OLDUĞU CEVABI ALACAK"
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.
TALİBAN: "SINIR KARAKOLLARINA AĞIR SİLAHLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ"
Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.
AFGANİSTAN HÜKÜMETİ, KABİL'DEKİ PATLAMADAN PAKİSTAN'I SORUMLU TUTMUŞTU
Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.
PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERGİNLİĞİ
İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.
AFGANİSTAN: 7 NOKTADA PAKİSTAN İLE ÇATIŞIYORUZ
A HABER PAKİSTAN'DA
A Haber muhabiri Fakhur Rahman Pakistan'daki son gelişmeleri aktardı.
İşte açıklamalarından satır başları...
Pakistan-Afganistan güçleri arasında 2500 kilometre sınırında yoğun çatışmaların yer aldığı belirtildi. Pakistan askeri makamları ve yetkililer, bu çatışmaların yaklaşık 3 saattir devam ettiğini ve Afganistan tarafından en az sınırdaki dört noktaya saldırılar düzenlendiğini doğruladılar. Bu Afganistan'ın Kunar vilayeti, Nangarhar vilayeti, Nuristan ve Kurram bölgesi. Kurram bölgesi Afganistan'da üç noktadan sınırı birleşiyor. Dolayısıyla ilk önce yoğun çatışmalar bu bölgede başlamıştı.
ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Pakistan askeri yetkililer şu anda Afgan güçlerin geriye itildiğini ve çok sayıda can kaybı verdirdiklerini iddia ediyor. Pakistan makamları Afgan güçlerinin üç askerinin can kaybı olduğunu, birçok askeri noktanın tahrip edildiğini, bu arada iki Pakistanlı askerin şehit düştüğünü belirtti. İlk önce akşam başlayan bu çatışmalarda silahlar o kadar şiddetli bir şekilde kullanılmamıştı. Ancak şimdi topçu ateşi, hatta Pakistan savaş uçakları ve İHA'lar da Afganistan'ın içindeki hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler bize akıyor.
İKİ ÜLKE ARASINDA ÇATIŞMALAR YOĞUN OLARAK DEVAM EDİYOR
Pakistan-Afganistan arasında bu en son yaşanan şiddetli çatışmaların sebebi, Afgan Taliban Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Pakistan tarafından Kabil'de Tahrik-i Taliban Pakistan (yani bu bir terörist militan grubu) onların emiri Nur Wali Mehsud'a bir saldırının düzenlendiği konusunda açıklama gelmişti. Bu saldırıda bu örgüt liderinin hayatını kaybettiği, ancak daha sonra bu haberler yalanlandı ve kendisinin sağ olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan Taliban Hükümeti şu anda yaşanan çatışmaların Pakistan'a bunun yanıtı olduğunu duyurdu. Pakistan tarafı az önce bu çatışmalar konusunda teyit verdi ve Pakistan'daki dediğim gibi dört sınır noktasında bu çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların yoğunluğu Kurram bölgesinde daha fazla oldu. Ayrıca Paktika ve Belucistan eyaletine Belucistan eyalet sınırına yakın Hilmand vilayeti tarafından da bir saldırı düzenlendi. Dolayısıyla bu, uzun bir sınır bölgesi üzerinde yoğun çatışmalar. Ayrıca Afganistan'dan gelen bilgilere göre, Afgan Taliban güçleri yoğun bir şekilde binlerce askeri gücün zırhlı araçlarla sınıra doğru gönderildiğini açıkladı.
PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI AFGANİSTAN'DA ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR
Dün Pakistan askeri sözcülüğü yaptığı bir basın toplantısında, Pakistan'da yaşanan terör olaylarında yüzde 70'inde Afganistan topraklarını kullanan TTP teröristlerin, militanların olduğunu ve bunların çoğunun Afgan uyruklu olduğunu açıklamıştı. Pakistan'a yönelik yapılan intihar saldırılarında en az 30 intihar saldırısında Afgan uyruklu intihar bombacılarının kullandığını açıklamıştı. Şu anda durum çok gergin. Neredeyse iki ülke arasında bir savaş ilan edilmiş durumda. Pakistan askeri makamları, az önce dediğim gibi, şu anda Afgan Taliban güçlerinin geriye doğru püskürtüldüğünü açıkladı. Ancak sınırda durum yoğun. Pakistan savaş uçakları, Pakistan İHA'lar Afganistan'daki askeri hedefleri ve terörist grupları hedefe almaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler elimize geçiyor şu anda.
AFGANİSTAN OPERASYON BAŞLATTI
AFGANİSTAN'DA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Bölgede çatışmaların artması nedeniyle Taliban / Afganistan seferberlik ilan etti.
PAKİSTAN - AFGANİSTAN HATTINDA ÇATIŞMA
Pakistan ve Afganistan arasında hattında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birlikleri Pakistan sınırına sevk ediyor.
O GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
- Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 9 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
- VGM burs başvuru takvimi 2025-2026 | VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, şartları neler?
- 33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TAKVİMİ | POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- 2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...
- Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?
- Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama
- Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu
- Esnafa, EYT’liye 1800 günlük avantaj rehberi: 2026 erken emeklilik formülü noktası virgülüne çıktı
- EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İstanbul'da kapalı yollar listesi 2025 | Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?