Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! Binlerce sektörde işlemler tamamen durdu! A Haber dünyanın farklı yerlerinde canlı yayında...
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Microsoft ile birlikte çalışan CrowdStrike isimli şirketin yaptığı hatalı güncelleme sonrası bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü. Amerikan havayolları şirketleri uçuşları geçici olarak durdururken, İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemine erişim sağlanamıyor. Diğer yandan İngiliz SKY News kanalının da yayınları dururken, yaşanan kesintiden THY de etkilendi. A Haber ekipleri dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizi ele alırken, Bilişim Uzmanı Enes Dur yazılım sistemlerindeki sıkıntıyı A Haber'de yorumladı. Dur yaptığı açıklamada "Şu an sistem düzeltildi ama sisteme yansıması zaman alacaktır. Makinelere 1 saat içinde düzelecektir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Dünya genelinde bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü.
THY'DEN YOLCULARA YENİ HAKLAR
Değerli Yolcularımız, Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz
Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.
1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.
2) İade talepleri:
a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır
b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.
3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
ALMANYA'DA AMELİYATLAR İPTAL
A Haber Fatih Yılmaz Almanya’daki son durumu A Haber’de anlattı:
Almanya’da 2 havalimanında uçuşlar durduruldu. Seferler iptal edildi ve ne zaman yapılacağı belli değil. Bazı firmalar işlemlerini manuel olarak yapıyor. Mercedes araçların ekranları karardı ve ülke genelinde tüm ameliyatlar durduruldu. Yazar kasa sistemleri de çalışmadığı için marketler de kapanıyor. Almanya’da Ulusal Güvenlik Kurulu toplanacak.
CANLI TAKİP
"İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR"
Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.
Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.
Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.
Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.
Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.
"SİBER SALDIRI KAYNAKLI DEĞİL"
Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamada "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." denildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da bir açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." denildi.
SİSTEM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dünyayı sarsan krizle ilgili açıklama yaptı.
İŞTE BAKAN URALOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:
"İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. Birkaç saate sorun çözülecek. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir.
İNGİLTERE'DE TREN SEFERLERİ TAMAMEN DURDU
A Haber Muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’deki son durumu canlı yayında aktardı.
İşte Düven'in açıklamalarında öne çıkanlar:
İngiltere’de çok sayıda tren iptal edildi. Bazı kanallarda da yayın yapılamıyor. Sağlık sistemlerinde de büyük sorunlar var. Ülke genelinde kaos yaşanıyor. Çok sayıda önemli firmaya şu an erişim sağlanamıyor. İngiltere’de bankalarda da büyük bir sorun yaşanıyor.
BİLETLERE EL YAZISI
Dünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından Hindistan'a ait Indigo Havayolları yolculara verilen biletleri el yazısıyla kesmeye başladı.
"FRANSA'DA HİÇBİR İŞLEM YAPILAMIYOR"
A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'daki son durumu canlı yayında aktardı.
Aydın "Fransa’daki limanlarda büyük sorun yaşanıyor. Borsa ve bankaların da bu sorundan etkilendiği söyleniyor. Şu an hiçbir şekilde işlem yapılamıyor. Çok sayıda firma uçuşlarını askıya aldı. Küçük şirketler de bu sorundan etkilendi." ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"
Diğer yandan Dailymail'de yer alan haberde şirket tarafından yapılan açıklamada "ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti." ifadelerinin kullanıldığına yer verildi.
"SİSTEM DÜZELTİLDİ"
En aktif olarak havacılık sektöründe kullanılıyor. Şu an sistem düzeltildi ama sisteme yansıması zaman alacaktır. Makinelere 1 saat içinde yansıyacaktır. Dünyada 1 saat bile çok kritik. Günlerce sürecek bir kriz beklenmiyor. Ekipler düzeltti ve üzerine çalışıyorlar.
İKİ TARAFTA DA KONTROL HATASI VAR
CrowdStrike bir ürün geliştiyor bunu da Microsoft'a veriyor.Burada iki taraflı kontrol hatası var. Gözden kaçan bir hata böyle bir şeye neden oldu.
GÜNCELLEME SONRASI MAVİ EKRAN
Bilişim Uzmanı Enes Dur A Haber ekranlarında dünya genelinde yaşanan krizi yorumladı:
Microsoft'un çalıştığı CrowdStrike siber güvenlik şirketinin yeni sürümünde aldığı güncelleme istenmeyen bir şekilde sonuçlanmış. Bu güncellemeyi alan tüm sistemler hatadan etkilendi. Tüm bilgisayarlar mavi ekran verdi.
AVUSTRALYA'DAN ACİL DURUM PLANI
Avustralya merkezli Telekom şirketi Telstra “Bu öğleden sonra bize ulaşmaya çalışırken kesinti yaşıyorsanız bunun nedeni hem Microsoft'u hem de CrowdStrike'ı etkileyen küresel bir sorundur. Triple Zero çağrı merkezlerimize veya sabit ve mobil ağımıza yapılan çağrıların hiçbir etkisi yoktur. Etkilenenlerin çoğu gibi biz de her şeyi en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek için her iki kuruluşla birlikte çalışıyoruz. Sizi bilgilendireceğiz. Papua Yeni Gine’ye yapılacak aramaları ücretsiz yapıyoruz” dedi.
Avustralya’daki Sydney Havalimanı olayla ilgili “Küresel bir teknik kesinti, bazı havayolu operasyonlarını ve terminal hizmetlerini etkiledi. Uçuşlar şu anda iniş ve kalkış yapıyor ancak akşam saatlerinde bazı gecikmeler yaşanabilir. Acil durum planlarımızı devreye aldık ve terminallerimize ilave personel görevlendirdik. Bugün seyahat ediyorsanız, havalimanına gelmek için bolca zaman ayırdığınızdan emin olun ve uçuşunuzun durumu hakkında havayolu şirketinize danışın” açıklamasını yaptı.
İSPANYA'DA DA UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR
İspanya'da Ulusal havalimanı otoritesi AENA İspanya'dan yapılan uçuşlarda Cuma günü gecikmeler yaşanabileceğini söyledi. AENA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ve manuel sistemlerle çalışmaya devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Havaalanlarının web sitelerine göre, Barselona ve Madrid havaalanlarından onlarca uçuş Cuma günü erken saatlerde ertelendi.
CANLI YAYINLAR DURDU
İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapmadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.
Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalı̇manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı̇yor ve gı̇dı̇yor ancak akşam boyunca bazı gecı̇kmeler olabı̇lı̇r" dedi.
THY: KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNÜYOR
Türk Hava Yolları ve Ajet yolcuları sabah biletleme ve rezervasyon işlemlerini yapamadı.Uçuşlarda herhangi bir sorun yaşanmasına neden olmayan sorunun büyük oranda giderildiği öğrenildi.
"GEREKLİ AKSİYONLAR ALINMAKTADIR"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, bilgi sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sözkonusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz. Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz misafirlerimizden özür dileriz" dedi.
İNGİLTERE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
İngiltere'de yaşanan sorundan dolayı sağlık sistemi çökerken hastalar hastanelerden randevu alamıyor. Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.
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