Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! Binlerce sektörde işlemler tamamen durdu! A Haber dünyanın farklı yerlerinde canlı yayında...

10:52 19 Temmuz 2024

Avustralya merkezli Telekom şirketi Telstra “Bu öğleden sonra bize ulaşmaya çalışırken kesinti yaşıyorsanız bunun nedeni hem Microsoft'u hem de CrowdStrike'ı etkileyen küresel bir sorundur. Triple Zero çağrı merkezlerimize veya sabit ve mobil ağımıza yapılan çağrıların hiçbir etkisi yoktur. Etkilenenlerin çoğu gibi biz de her şeyi en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek için her iki kuruluşla birlikte çalışıyoruz. Sizi bilgilendireceğiz. Papua Yeni Gine’ye yapılacak aramaları ücretsiz yapıyoruz” dedi.

Avustralya’daki Sydney Havalimanı olayla ilgili “Küresel bir teknik kesinti, bazı havayolu operasyonlarını ve terminal hizmetlerini etkiledi. Uçuşlar şu anda iniş ve kalkış yapıyor ancak akşam saatlerinde bazı gecikmeler yaşanabilir. Acil durum planlarımızı devreye aldık ve terminallerimize ilave personel görevlendirdik. Bugün seyahat ediyorsanız, havalimanına gelmek için bolca zaman ayırdığınızdan emin olun ve uçuşunuzun durumu hakkında havayolu şirketinize danışın” açıklamasını yaptı.