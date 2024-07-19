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Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! Birçok sektörde işlemler durdu! ABD, İngiltere, Avustralya da sistemler tamamen gitti...

Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! Birçok sektörde işlemler durdu! ABD, İngiltere, Avustralya da sistemler tamamen gitti...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 11:12
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Microsoft ile birlikte çalışan CrowdStrike isimli şirketin yaptığı hatalı güncelleme sonrası bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü. Amerikan havayolları şirketleri uçuşları geçici olarak durdururken, İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemine erişim sağlanamıyor. Diğer yandan İngiliz SKY News kanalının da yayınları dururken, yaşanan kesintiden THY de etkilendi. THY'den yapılan açıklamada "Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı. Bilişim Uzmanı Enes Dur A Haber ekranlarında dünya genelinde yaşanan krizi yorumlarken "Şu an sistem düzeltildi ama sisteme yansıması zaman alacaktır. Makinelere 1 saat içinde düzelecektir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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