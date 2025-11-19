CANLI | Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail'den Lübnan ve Gazze'ye bombardıman
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen kana doymuyor. Terör devleti, Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının ardından saldırılarını başlattı. Ayrıca İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi de vurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu ardından ise saldırılarına başladı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın ardından Gazze'yi de vurdu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nin tamamına hava saldırıları düzenliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.
Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.
Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.
İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.
İSRAİL 2 BELDEYİ DAHA VURDU!
İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Aynata ve Teyr Filsay beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu gün içinde Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini de hedef almıştı.
İsrail ordusunun bugünkü saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 4 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin hemen ardından geldi. Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
BMGK'YA ACİL ÇAĞRI
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ülkenin güneyini hedef aldığı saldırısında bir kişinin ölmesi, 11 kişinin de yaralanmasının ardından, Lübnan hükümetinden Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasını istedi.
Berri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri, çocukları, okul ve üniversite öğrencilerini hedef alma suçunu tekrarladığını ve bunu yaparken hesaba çekilme ve kınanma gibi bir endişeye kapılmadığını belirtti.
Meclis Başkanı Berri, "Lübnan'ın bugün, Lübnanlıların haklarını güvence altına almak ve İsrail ihlallerini kınamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırması gerekiyor." ifadesini kullandı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BOMBARDIMAN
İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istemesinin ardından saldırılara başladı.
"LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE HİZBULLAH'A AİT HEDEFLERİ VURUYORUZ"
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
2 BELDEDE OKULLAR BOŞALTILDI
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Şuhur ve Güney Sıreyfe beldelerindeki okullar boşaltıldı.
Şuhur ve Deyr Kifa beldelerine yapılan saldırı uyarısı bölge halkını korkuya sevk ederken, Sur kentinde bir bina tahliye edildi.
Bölgede İsrail'e ait İHA'ların uçuş yaptığı belirtildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI TEHDİDİ!
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.
Adraee, Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.
Saldırılarda vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
İsrail ordusu, 6 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye benzer bir duyuru yaptıktan sonra hava saldırıları düzenlemişti.
Ateşkese rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı bombalamış, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.
ATEŞKES ANLAŞMASI
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
