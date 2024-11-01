CANLI | Orta Doğu'da tansiyon zirvede! İran'dan İsrail'e misilleme hazırlığı
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren siyonist İsrail katliamlarına devam ediyor. Gazze ve Lübnan'da soykırım gerçekleştiren terör ordusu gece saatlerinde Beyrut'a bomba yağdırdı. Öte yandan İsrail basını, İran'ın, 'birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını' ileri sürdü.
Terör ordusu İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'a da saldırdı. İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlenirken, İran'dan İsrail'e misilleme yapılacağı iddia edildi.
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da gece boyu Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
AUSTİN'DEN İSRAİLLİ MEVKİDAŞINA TAHRAN'A KARŞI TEL AVİV'E DESTEK MESAJI
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve İran destekli vekil güçlere karşı İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları sürerken, bölgesel tansiyonun düşürülmesine ilişkin fırsatların ele alındığı görüşmede Austin, ülkesinin "İran ve İran destekli vekil güçlerden gelen tehditlere" karşı ABD askerlerini, İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu yineledi.
Bakan Austin, Lübnan sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenli dönüşlerine imkan tanıyacak diplomatik bir girişime de bağlılıklarını tekrar etti.
Austin, görüşmede ayrıca Gazze'deki ağır insani şartların yanı sıra esir takası ve ateşkes olasılıklarını değerlendirdi.
İSRAİL'DEN BEYRUT'UN DAHİYE BÖLGESİNE YOĞUN HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece boyu yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.
Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.
Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.
"BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ HALDE" SERBEST BIRAKTILAR
İsrail, tutukluluk sürelerinin bitmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi serbest bıraktı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, çeşitli hapishanelerden cezalarını tamamlayan ve idari tutuklu olan biri çocuk 25 mahkumu serbest bıraktı." ifadesine yer verildi.
Serbest bırakılan kişilerden bazılarının hapishane öncesi ve sonrası fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, mahkumlara karşı işlenen sistematik suç ve işkenceler nedeniyle "bedenlerinin bir deri bir kemik kaldığı" ifade edildi.
Açıklamada, serbest bırakılanlardan bazılarının İsrail cezaevlerinde gördükleri işkenceler sebebiyle sağlık durumlarının çok kötü olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.
Filistin Esirler Cemiyetinden 23 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı ve halen hapishanelerde tuttuğu Filistinlilerin sayısının 430'u kadın, 750'si çocuk 11 bin 400'ü aştığı bildirilmişti.
ABD'DEN İSRAİL'E LÜBNAN'A SALDIRILARI 2 AY DAHA SÜRDÜRÜN ÖNERİSİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ile İsrail arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı temelinde yürütülen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Blinken, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanabilmesi amacıyla "yoğun çalışma" yürüttüklerini belirtti.
İsrail ile Lübnan arasında BMGK'nin bu kararı temelinde ateşkese ulaşmak için "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ifade eden Blinken, "Daha yapacak çok işimiz var ancak ateşkes de dahil, diplomatik bir çözüme ulaşmamız için gerekli olan şey bu." dedi.
Blinken, Gazze'deki insani durumda da iyileşme olduğunu ancak yeterli olmadığını, yardım tırlarının bölgeye girişi kadar dağıtımların da etkili şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
WSJ: ABD'NİN İSRAİL'E SUNDUĞU TASLAK ANLAŞMADA LÜBNAN'A SALDIRILARINI 2 AY DAHA SÜRDÜRMESİ ÖNERİLİYOR
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'den bir heyetin İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaları durdurmak için hazırladıkları "taslak anlaşma" üzerinde İsrailli yetkililerle görüşmeler yürüttüğünü belirtti.
Taslak anlaşmanın WSJ tarafından görüldüğü kaydedilen haberde, İsrail'in "kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek" amacıyla Lübnan'a saldırılarını 60 gün daha sürdürmesinin önerildiği ileri sürüldü.
Taslak anlaşma metninde ayrıca, İsrail askerlerinin bir hafta içinde Lübnan topraklarını terk etmesi ve BMGK'nin 1701 sayılı kararı temelinde "Hizbullah ve diğer silahlı grupların temizlenmesi" için Lübnan ordusunun devreye girmesi konularını da içerdiği kaydedildi.
WSJ'nin haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "ABD başkanlık seçimlerinden önce herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığı" belirtilerek, Lübnan ve Hizbullah'ın da "İsrail'e saldırılarını sürdürmesi için çok serbestlik tanındığı ve Lübnan'ın egemenliğinin hiçe sayıldığı" gerekçesiyle ABD'nin teklifine karşı oldukları öne sürüldü.
HARRİS İÇİN "TERÖR DESTEKÇİSİ" İFADESİ KULLANILDI
İsrail'deki bir televizyonda, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için "terör destekçisi" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan "Kanal 14" televizyonunda yayınlanan bir tartışma programında ABD'deki Başkanlık seçimleri ele alındı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da yakın olduğu söylenen Kanal 14'teki "Ulpan Hamişi" (Perşembe Oturumu) isimli tartışma programında Harris'i hedef alan bir alt yazı (KJ) kullanılması dikkati çekti.
KJ'de, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az bir süre kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadelerine yer verildi.
Harris'i hedef alan söz konusu alt yazıya ilişkin kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL'DEN NEBATİYE İÇİN TAHLİYE UYARISI
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken kent merkezi Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir doğrudan hedef belirtmeden, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin tamamına yönelik saldırı tehdidinde bulundu.
Sözcü, "Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılan bir binanın içinde ya da yakınındaysanız, binayı derhal boşaltın." uyarısı yaptı.
Nebatiye'ye yönelik İsrail saldırısının sürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Hizbullah mensuplarına veya silahlarına yakın olan herkes kendini riske atıyor." ifadesine yer verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef alması neticesinde İslam Sağlık Kurumundan bir sağlık görevlisinin öldüğünü, ikisinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail, 16 Ekim'de de belediye meclisi toplantısı sırasında Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.
İSRAİL 27 GÜNDE 1200'DEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Berş, İsrail ordusunun 27 günden bu yana Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.
İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da barınma merkezlerini ve sivilleri hedef alarak katliamlara devam ettiğini belirten Berş, İsrail'in, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimsenin bulunmaması dolayısıyla öldürmeyi ve yok etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Berş, "İsrail ordusu, tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişini engelliyor ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatma altında tutuyor." diye konuştu.
İSRAİL 20 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.
Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.
FİLİSTİN: BM'YE AÇIK SAVAŞ AÇAN İSRAİL'DİR
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhady, İsrail'in, BM tarafından hedef alındığını iddia ettiğini belirterek "Esasen BM'ye açık savaş açan İsrail'dir." dedi.
BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP), BM Daimi Temsilciliklerinin katılımıyla soykırımın önlenmesine ilişkin sorumlulukların ele alındığı bir toplantı düzenledi.
Burada konuşma yapan Abdelhady, İsrail'in sadece BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) değil, BM Genel Sekreteri, Özel Raportörler, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyi (İHK), Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve İsrail'e karşı konuşma cesareti gösteren her ülkeye savaş açtığını dile getirdi.
İsrail'in, BM tarafından hedef alındığını iddia ettiğine işaret eden Abdelhady, "Esasen BM'ye açık savaş açan İsrail'dir." dedi.
Ateşkes, soykırım ve işgalin sonlanması ile Filistin'in özgür olmasını talep etmeye devam ettiklerinin altını çizen Abdelhady, "Dönüm noktasındayız. Ne kadar karanlık günlerden geçsek de adalet ve suçluların cezalandırılmasına yönelik umut hiç daha fazla olmamıştı." ifadelerini kullandı.
Abdelhady, uluslararası toplumun yükümlülüklerinin tartışmaya açık olmadığını kaydederek suçluları cezalandırmanın, soykırımı ve insanlık dışı işgali sonlandırmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME HAZIRLIĞI İDDİASI
İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.
İsrail'in Walla haber sitesinde, İran'ın Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce misilleme yapabileceği öne sürüldü.
İsrail istihbaratının İran'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini "Irak topraklarından" yapmasını beklediği aktarıldı.
İran'ın misilleme için "Irak topraklarından" çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.
Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.
İSRAİL BM'NİN GÖNDERDİĞİ TIBBİ MALZEMELERİ BOMBALADI
Birleşmiş Milletler (BM), 5 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalanarak yok edildiğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazze'nin kuzeyinde kuşatmanın sürdüğünü belirten Dujarric, Kemal Advan Hastanesine tıbbi malzemenin Dünya Sağlık Örgütü ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 5 gün önce götürüldüğünü kaydetti.
Dujarric, hastanelere yönelik saldırılar nedeniyle arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin görevlerini yerine getirmediğini ifade etti.
BM Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalama sonucu yok edildiğini duyurdu.
Hastanenin işlevsel olup olmadığına ilişkin soruya ise Dujarric, "Gazze'de işlevsel kelimesini kullanmak yanıltıcı olur. Hastaneler ayakta kalmaya çalışıyor." yanıtını verdi.
Gazze'nin kuzeyinde zorla yerinden edilmenin devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, sadece bugün 300 Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların arasında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu bildirdi.
Dujarric, çok kısıtlı insani yardım operasyonlarının dışında İsrail'in Gazze'ye yardım operasyonlarına izin vermediğini belirterek, bunun mevcut insani durumu iyice kötüleştirdiğini söyledi.
AB, İSRAİL'İN UNRWA'NIN FAALİYETLERİNE SON VERME KARARINI KINADI
Avrupa Birliği (AB), İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verme yönündeki yasayı onaylamasını kınadı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Birlik adına yaptığı yazılı açıklamada, yasanın uygulanması neticesinde UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere bölge genelinde milyonlarca insana sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi "hayati" faaliyetlerin engelleneceği anımsatılarak, "UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve o tarihten bu yana yenilenen yetkisi doğrultusunda hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürmeye devam edebilmesi elzemdir." ifadesi kullanıldı.
UNRWA'nın bölgedeki Filistinli mültecilere insani yardım sağlamada "kritik rol" oynadığının vurgulandığı açıklamada, İsrail ile UNRWA arasındaki 1967 tarihli anlaşmanın feshedilmesi ve Ajansın görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi yönündeki her türlü girişimin kınandığı aktarıldı.
Açıklamada AB'nin UNRWA'ya desteğinin yinelenerek, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunmadığı sürece UNRWA'nın görevi hayati önem taşımaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.
İSRAİL BAALBEK'TE 7 KİŞİYİ KATLETTİ
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Baalbek'te düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek ve yakınındaki Makne ile Türkmenlerin de yaşadığı Duris beldesine yönelik 5 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
İki gündür Baalbek ve çevresindeki geniş bir alan için tahliye uyarısı yayınlayan İsrail'in, Makne'de düzenlediği saldırının tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştiği ve bu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Baalbek'teki saldırılarda ise 1 kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
Duris'e düzenlenen saldırılarda can kaybı bildirilmezken 3 kişi yaralandı.
NETANYAHU'DAN İRAN'IN AÇIKLAMASI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli önceliklileri olduğunu" söyledi.
Netanyahu, İsrail askerleri için düzenlenen mezuniyet töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar "hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" ve bu ülkede "ihtiyaç duyduğu her yere ulaşabileceklerini" iddia eden Netanyahu, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli öncelikleri" olduğunu dile getirdi.
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin her tarafında daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma Suresi okunuşu ve anlamı: Cuma Suresi’nin önemi ve faziletleri
- Cuma Hutbesi 01.11.2024: Her Canın Dokunulmazlığı Vardır
- Kırlangıç otunun şifa gücü: Gözdeki kuruluğu gideriyor, iltihabı azaltıyor
- KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları yayınlandı
- Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri arasındaki farklar ve sağlığa faydaları nelerdir?
- Diyetlerin vazgeçilmez besini somon balığı: Sağlığa birçok faydası bulunuyor
- Altın alacaklara 6 farklı yöntem! Faruk Erdem yatırımcıya yol haritası çizdi: İşte kazançlı ve güvenli yollar...
- Öğretmenevlerine KPSS’siz personel alımı başladı: Kadrolar, başvuru şartları ve detaylar
- Kedilerin bıyıkları neden bu kadar önemli, ne işe yarar?
- En kindar hayvan ortaya çıktı! 17 yıl boyunca unutmuyor
- 2025 hac kurası açıklandı! Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama e-Devlet | 2025 TC ile Hac kura sorgulama nasıl yapılır?
- 400.000 TL taşıt kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 36 ay vadeli ödeme planlarına bakın