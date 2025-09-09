CANLI | Katil İsrail Doha'yı vurdu! Üst düzey Hamas yetkililerine suikast

16:39 09 Eylül 2025

Uzman isimler gelişmeyi sıcağı sıcağına A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Suriye saldırısından sonra İsrail’in Katar’da böyle bir eylem gerçekleştirmesi gerçekten çok düşündürücü. Katar bizim için dost ve kardeş bir ülke. Asla istikrarsızlaşmaması lazım. İsrail durduğu yerde durmuyor. Başka yerleri de karıştırmaya çalışıyor. Bu hem insani açıdan hem de uluslararası hukuk açısından tam bir garabet. Bütün dünyanın artık bu gidişata dur demesi için birleşme zamanı insanlık adına birleşme zamanı geldi de geçiyor bile.

İsrail Kassam Tugayları karşısındaki yenilgisini dışarıdaki insanları hedef alarak bir anlamda sahadaki başarısızlığını baka ülkelerde saldırı yaparak maskeleme gibi bunu görmek mümkün.

"İSRAİL BUNU BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIYOR"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Bu İsrail’in liderler seviyesinde komuta kademesi askeri komutanları olsun diğer siyasi liderler üzerinde yapmış olduğu suikastlar zincirini daha önce yaşamıştık. Bunu İsrail bir yöntem olarak kullanıyor. Hamas’ı sindirmeye moral bozukluğu yaratmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle Hamas üzerinde bir psikolojik baskı yaratmak isteyen bir strateji izliyor.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Tek yanlı bir patlama bu. Anladığımız kadarıyla tek yönlü ya da iki yönlü bir patlama. Muhtemelen buradaki bir aracın patlaması ile ya da buraya yerleştirilmiş bir patlayıcının patlamasıyla gerçekleştirilmiş. Kolonlara da zarar vermiş. Roket atılsaydı bu kadar derinlikte bir çukur oluşmazdı genellikle.