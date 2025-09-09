CANLI | Katil İsrail Doha'yı vurdu! Üst düzey Hamas yetkililerine suikast
Katil İsrail işgal güçleri Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın suikate yeşil ışık yaktığı iddia edilirken Katar Dışişleri Bakanlığ ve ABD'li yetkililerden ilk açıklamalar geldi. Öte yandan Hamas'tan gelen açıklamada ise liderlerinin suikasttan kurtulduğu aktarıldı.
Katil İsrail, Orta Doğu'da yeni bir cephe daha açarak Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı.
İsrail, Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü binayı hedef aldı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
BM'DEN KINAMA
KATAR ASKIYA ALDI!
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu askıya aldığını açıkladı.
KATİL NEYANTAHU: TÜM SORUMLULUK BİZE AİT
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu: Doha'daki saldırıyı İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor. 10 savaş uçağı kullanıldı.
ABD'DEN SALDIRIYA İLİŞKLİN İLK AÇIKLAMA
Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Anna Kelly, Al jazeera'ya yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin şu an için Doha’daki İsrail saldırılarıyla ilgili bir yorum yapmayacağını duyurdu. Açıklamada yetkililerin gelişmeleri izlemeye devam ettiği belirtildi.
ABD Başkanı’nın ilk açıklamayı kendi Truth Social platformunda yapması muhtemel görünüyor. Ayrıca üç buçuk saat içinde bir basın toplantısı düzenlenecek ve o zaman Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklama yapması bekleniyor.
İSRAİL SUİKASTI BAŞARISIZ OLDU
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.
KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA: KINIYORUZ
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ensari, "Katar Devleti, İsrail'in başkent Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
İsrail saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının Katar halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Ensari, yetkili makamların olaya derhal müdahale ettiğini belirterek, hedef alınan bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.
Katar'ın İsrail saldırısını şiddetle kınadığına vurgu yapan Ensari, İsrail'in "pervasız davranışına, bölgesel güvenliğe yönelik sürekli müdahalesine, Katar'ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eylemine müsamaha gösterilemeyeceğini" vurguladı.
Ensari, İsrail saldırısına ilişkin "en üst düzey" incelemelerin sürdüğünün altını çizdi.
İSRAİL: TRUMP YEŞİL IŞIK YAKTI
İsrail basını, Trump’ın Hamas liderlerine yönelik Katar’daki saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.
UZMAN İSİMLER SICAĞI SICAĞINA DEĞERLENDİRDİ: TAM BİR GARABET
Uzman isimler gelişmeyi sıcağı sıcağına A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Suriye saldırısından sonra İsrail’in Katar’da böyle bir eylem gerçekleştirmesi gerçekten çok düşündürücü. Katar bizim için dost ve kardeş bir ülke. Asla istikrarsızlaşmaması lazım. İsrail durduğu yerde durmuyor. Başka yerleri de karıştırmaya çalışıyor. Bu hem insani açıdan hem de uluslararası hukuk açısından tam bir garabet. Bütün dünyanın artık bu gidişata dur demesi için birleşme zamanı insanlık adına birleşme zamanı geldi de geçiyor bile.
İsrail Kassam Tugayları karşısındaki yenilgisini dışarıdaki insanları hedef alarak bir anlamda sahadaki başarısızlığını baka ülkelerde saldırı yaparak maskeleme gibi bunu görmek mümkün.
"İSRAİL BUNU BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIYOR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Bu İsrail’in liderler seviyesinde komuta kademesi askeri komutanları olsun diğer siyasi liderler üzerinde yapmış olduğu suikastlar zincirini daha önce yaşamıştık. Bunu İsrail bir yöntem olarak kullanıyor. Hamas’ı sindirmeye moral bozukluğu yaratmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle Hamas üzerinde bir psikolojik baskı yaratmak isteyen bir strateji izliyor.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Tek yanlı bir patlama bu. Anladığımız kadarıyla tek yönlü ya da iki yönlü bir patlama. Muhtemelen buradaki bir aracın patlaması ile ya da buraya yerleştirilmiş bir patlayıcının patlamasıyla gerçekleştirilmiş. Kolonlara da zarar vermiş. Roket atılsaydı bu kadar derinlikte bir çukur oluşmazdı genellikle.
AL JAZEERA: MÜZAKERE MASAI HEDEF ALINDI
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırı sırasında Doha’da Hamas müzakere heyetinin toplantı halinde olduğunu bildirdi.
Ortaya çıkan bilgilere göre saldırı anında Hamas heyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini müzakere ediyordu.
SİYONİST MEDYA: HEDEF HALİD MEŞAL'Dİ
İsrail medyası, saldırının hedefinin Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halid Meşal olduğunu iddia etti.
ABD BASINI: HAMAS YETKİLİLERİNE DOĞRUDAN BİR SUİKAST
Axios muhabiri, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak, Doha’daki patlamanın Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik doğrudan bir suikast operasyonu olduğunu duyurdu.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: NOKTA ATIŞI SALDIRI
İsrail’in katil işgal güçleri yaptığı yazılı açıklamada, Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef alan nokta atışı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail işgal radyosu da operasyonu doğruladı.
HAMAS YETKİLİLERİNE YÖNELİK SUİKAST
İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir İsrailli yetkili, Katar’ın başkenti Doha’daki patlamaların, burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı.
