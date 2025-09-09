09 Eylül 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | Katil İsrail Doha'yı vurdu! Üst düzey Hamas yetkililerine suikast

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 16:07 Güncelleme: 09.09.2025 17:41
ABONE OL
ABD basını: İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast!

Katil İsrail işgal güçleri Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın suikate yeşil ışık yaktığı iddia edilirken Katar Dışişleri Bakanlığ ve ABD'li yetkililerden ilk açıklamalar geldi. Öte yandan Hamas'tan gelen açıklamada ise liderlerinin suikasttan kurtulduğu aktarıldı.

Katil İsrail, Orta Doğu'da yeni bir cephe daha açarak Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı.

İsrail, Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü binayı hedef aldı.

AHaber CANLI YAYIN

İşte dakika dakika yaşananlar...

CANLI ANLATIM
17:37 09 Eylül 2025

BM'DEN KINAMA

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı
17:31 09 Eylül 2025

AL-HAYYA'NIN OĞLU ÖLDÜ

Hamas yetkilisi: Liderimiz Al-Hayya'nın oğlu öldü 

 

17:30 09 Eylül 2025

KATAR ASKIYA ALDI!

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu askıya aldığını açıkladı.

 

17:17 09 Eylül 2025

KATİL NEYANTAHU: TÜM SORUMLULUK BİZE AİT

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu: Doha'daki saldırıyı İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor. 10 savaş uçağı kullanıldı. 

17:12 09 Eylül 2025

ABD'DEN SALDIRIYA İLİŞKLİN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Anna Kelly,  Al jazeera'ya yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin şu an için Doha’daki İsrail saldırılarıyla ilgili bir yorum yapmayacağını duyurdu. Açıklamada yetkililerin gelişmeleri izlemeye devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı’nın ilk açıklamayı kendi Truth Social platformunda yapması muhtemel görünüyor. Ayrıca üç buçuk saat içinde bir basın toplantısı düzenlenecek ve o zaman Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklama yapması bekleniyor.

16:58 09 Eylül 2025

İSRAİL SUİKASTI BAŞARISIZ OLDU

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.

16:48 09 Eylül 2025

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA: KINIYORUZ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, "Katar Devleti, İsrail'in başkent Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının Katar halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Ensari, yetkili makamların olaya derhal müdahale ettiğini belirterek, hedef alınan bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Katar'ın İsrail saldırısını şiddetle kınadığına vurgu yapan Ensari, İsrail'in "pervasız davranışına, bölgesel güvenliğe yönelik sürekli müdahalesine, Katar'ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eylemine müsamaha gösterilemeyeceğini" vurguladı.

Ensari, İsrail saldırısına ilişkin "en üst düzey" incelemelerin sürdüğünün altını çizdi.

16:40 09 Eylül 2025

İSRAİL: TRUMP YEŞİL IŞIK YAKTI

İsrail basını, Trump’ın Hamas liderlerine yönelik Katar’daki saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

16:39 09 Eylül 2025

UZMAN İSİMLER SICAĞI SICAĞINA DEĞERLENDİRDİ: TAM BİR GARABET

Uzman isimler gelişmeyi sıcağı sıcağına A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Suriye saldırısından sonra İsrail’in Katar’da böyle bir eylem gerçekleştirmesi gerçekten çok düşündürücü. Katar bizim için dost ve kardeş bir ülke. Asla istikrarsızlaşmaması lazım. İsrail durduğu yerde durmuyor. Başka yerleri de karıştırmaya çalışıyor. Bu hem insani açıdan hem de uluslararası hukuk açısından tam bir garabet. Bütün dünyanın artık bu gidişata dur demesi için birleşme zamanı insanlık adına birleşme zamanı geldi de geçiyor bile. 

İsrail Kassam Tugayları karşısındaki yenilgisini dışarıdaki insanları hedef alarak bir anlamda sahadaki başarısızlığını baka ülkelerde saldırı yaparak maskeleme gibi bunu görmek mümkün. 

"İSRAİL BUNU BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIYOR"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Bu İsrail’in liderler seviyesinde komuta kademesi askeri komutanları olsun diğer siyasi liderler üzerinde yapmış olduğu suikastlar zincirini daha önce yaşamıştık. Bunu İsrail bir yöntem olarak kullanıyor. Hamas’ı sindirmeye moral bozukluğu yaratmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle Hamas üzerinde bir psikolojik baskı yaratmak isteyen bir strateji izliyor.

KATİL İSRAİL DOHA’DA BU BİNAYI HEDEF ALDI

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Tek yanlı bir patlama bu. Anladığımız kadarıyla tek yönlü ya da iki yönlü bir patlama. Muhtemelen buradaki bir aracın patlaması ile ya da buraya yerleştirilmiş bir patlayıcının patlamasıyla gerçekleştirilmiş. Kolonlara da zarar vermiş. Roket atılsaydı bu kadar derinlikte bir çukur oluşmazdı genellikle.

16:37 09 Eylül 2025

AL JAZEERA: MÜZAKERE MASAI HEDEF ALINDI

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırı sırasında Doha’da Hamas müzakere heyetinin toplantı halinde olduğunu bildirdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre saldırı anında Hamas heyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini müzakere ediyordu.

16:33 09 Eylül 2025

SİYONİST MEDYA: HEDEF HALİD MEŞAL'Dİ

İsrail medyası, saldırının hedefinin Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halid Meşal olduğunu iddia etti.

16:30 09 Eylül 2025

ABD BASINI: HAMAS YETKİLİLERİNE DOĞRUDAN BİR SUİKAST

Axios muhabiri, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak, Doha’daki patlamanın Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik doğrudan bir suikast operasyonu olduğunu duyurdu.

16:17 09 Eylül 2025

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: NOKTA ATIŞI SALDIRI

İsrail’in katil işgal güçleri yaptığı yazılı açıklamada, Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef alan nokta atışı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail işgal radyosu da operasyonu doğruladı.

"İSRAİL’DEN KATAR’DA HAMAS’A SUİKAST"
16:10 09 Eylül 2025

HAMAS YETKİLİLERİNE YÖNELİK SUİKAST

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir İsrailli yetkili, Katar’ın başkenti Doha’daki patlamaların, burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı.

15:57 09 Eylül 2025

REUTERS: DOHA'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İngiliz haber ajansı Reuters, Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. 

Daha Fazla Gör