09 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Katil İsrail Doha’da bu binayı hedef aldı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. Bir görgü tanığı, başkentteki Katara Bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi. Patlamanın İsrail tarafından Hamas yöneticilerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.