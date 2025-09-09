09 Eylül 2025, Salı

Katil İsrail Doha'da bu binayı hedef aldı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 16:40
Güncelleme:09.09.2025 16:46
Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. Bir görgü tanığı, başkentteki Katara Bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi. Patlamanın İsrail tarafından Hamas yöneticilerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
