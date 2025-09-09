Katil İsrail Doha’da bu binayı hedef aldı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. Bir görgü tanığı, başkentteki Katara Bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi. Patlamanın İsrail tarafından Hamas yöneticilerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN