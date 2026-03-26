Savaş çanları ABD ve İran için çalıyor: "Küresel sistem derinden sarsılacak!"

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, A Haber ekranlarında ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi ve bölgedeki son durumu masaya yatırdı. Trump yönetiminin belirsiz politikalarından Orta Doğu’daki aktörlerin pozisyonuna, olası bir savaşın ekonomik maliyetinden ABD’deki iç siyasi dengelere kadar pek çok kritik noktaya değinen Yeşiltaş, sürecin bir işgal senaryosuna evrilme ihtimalinin küresel sistemi derinden sarsacağını vurguladı.