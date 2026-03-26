ABD-İran savaşının seyri değişti: Hedef Hürmüz Boğazı'nı açabilmek

İran, Amerika Birleşik Devletleri’nin sunduğu 15 maddelik müzakere paketini elinin tersiyle iterken, Hürmüz Boğazı’nda mutlak hakimiyetini ilan etti. Tahran sokakları füzelerle donatılmış posterlerle "savaşa hazırız" mesajı verirken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sıcak bölgenin kalbinden, çatışma riskinin en yüksek olduğu o noktalardan tarihi tanıklıklarını ve İran’ın stratejik hamlelerini tek tek aktardı. İşte Tahran-Washington hattında yaşanan diplomasi trafiğinin perde arkası.