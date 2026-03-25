İran'dan ABD'ye rest üstüne rest!

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün artarken, İran'dan dikkat çeken peş peşe açıklamalar ve sahada kritik hamleler geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sergilediği dik duruş için Türkçe bir mesajla teşekkür ederken, Tahran yönetimi ABD'nin müzakere tekliflerine kapıları tamamen kapattı. Bölgeye asker sevk eden ABD'ye "Azmimizi sınamayın" uyarısında bulunan İran tarafı, bir kez daha ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Tahran'daki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.