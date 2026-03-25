Tahran'dan ABD'ye "göreceğiniz var" resti: Batı'nın "füze" planı çöktü!

Ortadoğu'da sular durulmazken, İran-İsrail hattındaki gerilim sönmek bilmeyen bir yangına dönüştü. Savaşın 26. gününde Tahran yönetimi, İsrail'e karşı 80. dalga operasyonunun düğmesine bastı. Batı'nın "İran'ın füze kapasitesini yok etme" planları havada kalırken, bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı. Karabağ, ABD'nin bölgeye asker yığmasına karşı Tahran'dan yükselen "20 senedir bu anı bekliyoruz" çıkışının perde arkasını deşifre etti.