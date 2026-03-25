Orta Doğu'da alev çemberi: İsrail ve İran hattında gerilim dorukta

ABD ve İsrail’in İran ile tutuştuğu topyekûn savaşın 26. gününde, bölge adeta bir barut fıçısına dönmüş durumda. Karşılıklı misillemelerin ve ağır bombardımanların gölgesinde Orta Doğu ateş hattına evrilirken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bölge Tel Aviv’den tarihi tanıklığını ve sahadaki en taze gelişmeleri aktarıyor. İsrail’in "sıfırlama" planlarından İran’ın stratejik enerji tesislerine yönelik hamlelerine, Lübnan sınırındaki dehşet anlarından İsrail içindeki casusluk operasyonlarına kadar tüm detaylar, savaşın kalbinden gelen bu özel raporla gün yüzüne çıkıyor.