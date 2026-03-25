İsrail Başbakanlığı'nda "ses kaydı" krizi! Netanyahu'nun sözcüsü istifa etti

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Agmon'un 2 gün önce ortaya çıkan ses kaydı siyonistlerin cephesinde deprem etkisi oluşturdu. Agmon'a ait ses kaydında Netanyahu'nun 7 Ekim'den haberdar olduğunu yer alırken "O (Netanyahu) sadece öldürmek için yaşıyor" sözleri dikkat çekti. İsrail'de yaşanan ses kaydı krizinin ardından Netanyahu'nun sözcüsü istifa ettiğini duyurdu. Tel Aviv'de yaşanan gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.