Türkiye'nin dışişleri, savunma ve enerji bakanları ile MİT Başkanı, Hafter ailesinin üst düzey isimlerini Ankara'da ağırladı
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Türkiye'nin üst düzey devlet yetkilileri, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri, Milli Savunma ve Enerji bakanları ile MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı da katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile Ankara'da bir araya geldi.