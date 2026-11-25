Trump'ın damadı Kushner'den Netanyahu'ya sert sözler! İsrail'in önünde iki yol olduğunu söyleyerek uyardı
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner, İsrail'in Gazze politikası nedeniyle uluslararası alanda giderek yalnızlaştığı uyarısında bulundu. Netanyahu yönetiminin Gazze'nin geleceğine ilişkin ABD planını engellemesine tepki gösteren Kushner, İsrail'in önünde iki yol bulunduğunu belirterek "küresel bir dışlanmışa dönüşme" tehlikesine dikkat çekti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırıları, Filistin topraklarındaki işgal politikaları ve bölge genelindeki askeri saldırganlığı uluslararası tepkileri artırırken, Tel Aviv yönetimine bu kez Washington'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail'in mevcut politikalarını sürdürmesi halinde dünya genelinde giderek daha fazla yalnızlaşacağını söyledi.
Trump yönetiminin Orta Doğu Özel Temsilcisi olan Kushner, New York Magazine'e verdiği röportajda İsrail'in bir yol ayrımında olduğunu belirtti. İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki süreci daha güvenli ve bölgeyle daha bütünleşmiş bir ülke olarak tamamlayabileceğini ifade eden Kushner, mevcut politikaların devam etmesi halinde ülkenin küresel ölçekte dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.
"İSRAİL KÜRESEL BİR DIŞLANMIŞA DÖNÜŞÜYOR"
İsrail'in geleceğine ilişkin değerlendirmesinde oldukça sert ifadeler kullanan Kushner, şu açıklamayı yaptı:
"Bence İsrail bir yol ayrımında. 7 Ekim trajedisinden çok daha güvenli ve dünyayla çok daha fazla bütünleşmiş bir ülke olarak çıkabilir. Ya da şu anki rotasında ilerleyerek küresel ölçekte dışlanan bir ülkeye dönüşebilir."
Kushner'ın açıklamaları, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle ABD'de ve uluslararası kamuoyunda giderek artan eleştirilerin ortasında geldi. Üstelik bu kez uyarının, Trump yönetiminin en etkili isimlerinden ve Netanyahu ile yakın ilişkileri bulunan bir isimden gelmesi dikkat çekti.
NETANYAHU'NUN GAZZE PLANI KRİZİ! WASHINGTON'DAN RAHATSIZLIK BÜYÜYOR
Kushner'ın açıklamalarının arka planında Netanyahu yönetimi ile Trump yönetimi arasında Gazze'nin geleceği konusunda yaşanan anlaşmazlık bulunuyor.
Gazze'nin yeniden inşasını ve savaş sonrası yönetimini şekillendirmek amacıyla kurulan ABD kontrolündeki Barış Kurulu'nun en önemli mimarlarından biri olan Kushner, Netanyahu hükümetinin planın ilerlemesini engellemesinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.
Hamas, temmuz ayında Barış Kurulu'nun silahsızlanma yol haritasını kabul etmişti. Plan, İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesiyle eş zamanlı olarak Hamas'ın silahlarını aşamalı biçimde teslim etmesini öngörüyordu.
Ancak Netanyahu, İsrail işgal güçlerinin çekilmesinden önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını şart koşarak plana karşı çıktı. İsrail yönetiminin bu tutumu, Gazze'de savaş sonrası yönetimi üstlenmesi planlanan kurumların faaliyete geçirilmesini de engelledi.
İSRAİL'İN UZLAŞMAZ TUTUMU ABD PLANINI DA KİLİTLEDİ
Barış Kurulu'nun üst düzey danışmanı Josh Gruenbaum da İsrail yönetiminin tutumuna tepki gösterdi. Gruenbaum, Netanyahu hükümetinin uzlaşmaz yaklaşımının, kurulun Hamas'ın silahlarını teslim etme konusundaki taahhüdünü sınamasını bile engellediğini belirtti.
Gruenbaum, kısa sürede ilerleme sağlanamaması halinde Barış Kurulu'nun savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşasını denetleme yetkisini Birleşmiş Milletlere devretmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.
Cumhuriyetçi Senatör Dave McCormick de açıklamaları paylaşarak İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
McCormick, "Hamas silahsızlandırılmalı, İsrail de taahhütlerini yerine getirmeli. Harekete geçilmemesi, tarihi bir fırsatın ve uluslararası desteğin heba edilmesi riskini doğuruyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP CEPHESİNDE NETANYAHU'YA TEPKİ ARTIYOR
Kushner'ın açıklamaları, Trump yönetiminde Netanyahu'nun Gazze politikasına yönelik rahatsızlığın giderek görünür hale geldiğini ortaya koydu.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistin topraklarındaki işgal politikaları nedeniyle uluslararası alanda artan tepkiler, Netanyahu yönetiminin diplomatik hareket alanını da daraltıyor.
Trump'ın damadının "küresel dışlanmışlık" uyarısı, İsrail'in mevcut politikalarının yalnızca Filistinliler açısından değil, Tel Aviv'in uluslararası ilişkileri ve bölgedeki geleceği açısından da ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.