İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırıları, Filistin topraklarındaki işgal politikaları ve bölge genelindeki askeri saldırganlığı uluslararası tepkileri artırırken, Tel Aviv yönetimine bu kez Washington'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail'in mevcut politikalarını sürdürmesi halinde dünya genelinde giderek daha fazla yalnızlaşacağını söyledi.

Trump yönetiminin Orta Doğu Özel Temsilcisi olan Kushner, New York Magazine'e verdiği röportajda İsrail'in bir yol ayrımında olduğunu belirtti. İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki süreci daha güvenli ve bölgeyle daha bütünleşmiş bir ülke olarak tamamlayabileceğini ifade eden Kushner, mevcut politikaların devam etmesi halinde ülkenin küresel ölçekte dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"İSRAİL KÜRESEL BİR DIŞLANMIŞA DÖNÜŞÜYOR"

İsrail'in geleceğine ilişkin değerlendirmesinde oldukça sert ifadeler kullanan Kushner, şu açıklamayı yaptı:

"Bence İsrail bir yol ayrımında. 7 Ekim trajedisinden çok daha güvenli ve dünyayla çok daha fazla bütünleşmiş bir ülke olarak çıkabilir. Ya da şu anki rotasında ilerleyerek küresel ölçekte dışlanan bir ülkeye dönüşebilir."

Kushner'ın açıklamaları, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle ABD'de ve uluslararası kamuoyunda giderek artan eleştirilerin ortasında geldi. Üstelik bu kez uyarının, Trump yönetiminin en etkili isimlerinden ve Netanyahu ile yakın ilişkileri bulunan bir isimden gelmesi dikkat çekti.