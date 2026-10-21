Kathimerini'nin değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri, Yunanistan'ın hem Trablus hem de Bingazi yönetimiyle sürdürmeye çalıştığı temasların sonuçları oldu. Gazete, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki siyasi ve askerî dengelerin yeniden şekillenmesinde etkili rol oynadığına ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Haberde ayrıca Yunanistan'ın Girit'in güneyindeki enerji faaliyetleri, Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı ve deniz altı veri kablosu projeleri gündeme getirildi. Böylece mutabakat, yalnızca diplomatik bir anlaşma olarak değil, Doğu Akdeniz'deki enerji ve altyapı projeleriyle bağlantılı bir mesele olarak ele alındı.