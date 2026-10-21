Libya Meclisinin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması Yunan basınında “ikinci yenilgi” manşetleriyle gündeme geldi
Libya'nın doğusundaki parlamentonun Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylaması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Kathimerini, Ankara'nın Hafter ailesi üzerindeki etkisinin arttığı değerlendirmesine yer verirken To Vima, gelişmenin Yunan hükümetinin en güçlü kozlarından birini zedelediğini yazdı. Pentapostagma ise "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı için ikinci yenilgi" başlığını kullandı. Avrupa Birliği anlaşmaya karşı çıkarken İsrail basınında da gelişmenin Doğu Akdeniz'deki stratejik etkileri gündeme geldi.
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Atina'nın Doğu Akdeniz politikasını yeniden sogulamasına yol açtı. Yunan basını, kararı yalnızca Libya'daki siyasi dengeler açısından değil, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik etkisi ve Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri bakımından da ele aldı.
20 Ekim 2026'da alınan kararla Libya'nın doğusundaki parlamento, 2019'da Trablus merkezli yönetimle Türkiye arasında imzalanan mutabakatı destekledi. Aynı zamanda Ankara ile siyasi ilişkileri kesme yönündeki 2020 tarihli karar da geri çevrildi. Reuters'a konuşan Libyalı milletvekilleri, anlaşmanın ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik açısından avantajlar sağlayabileceğini belirtti.
Yunanistan ise anlaşmayı reddederek mutabakatın uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savundu. Ancak Yunan basınındaki haberlerde dikkat çeken nokta, kararın Atina'nın Libya'nın doğusundaki nüfuzuna ve Ankara'nın bölgedeki ilişkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirmesi oldu.
"İKİNCİ YENİLGİ!" YUNAN BASININDA DİKKAT ÇEKEN MANŞET
Yunan haber sitesi Pentapostagma, gelişmeyi "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı için Türkiye-Libya mutabakatı konusunda ikinci yenilgi" başlığıyla duyurdu.
Haberde, Libya parlamentosunun kararının Yunanistan üzerinde diplomatik, hukuki ve operasyonel baskıyı artırdığı ileri sürüldü. Yayın ayrıca Türkiye'nin bu onayı sahada ve askerî alanda kendi lehine değerlendirebileceğini öne sürdü.
Yunan basınındaki bu sert ifadeler, anlaşmanın onaylanmasının Atina'da yarattığı siyasi rahatsızlığın boyutunu ortaya koydu.
KATHIMERINI: "ANKARA'NIN ETKİSİ DOĞU LİBYA'YA UZANIYOR"
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Libya'nın doğusundaki parlamentonun kararını Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki stratejisinin önemli bir gelişmesi olarak değerlendirdi.
Gazete, kararın Atina'yı hazırlıksız yakaladığını yazarken, Hafter ailesinin Türkiye ile yakınlaşmasına ve Ankara'nın Libya'daki etkisinin genişlemesine dikkat çekti. Haberde, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in mutabakatı Libya'nın hakları ve ekonomik çıkarları açısından olumlu karşıladığı açıklaması da aktarıldı.