Bakan Fidan'dan Libya diplomasisi: "Deniz Yetki Anlaşması" teşekkürü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüştü. Bakan Fidan "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" muhtırasının kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüştü. Bakan Fidan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırasının kabulü nedeniyle teşekkür etti.

SADDAM HAFTER ANLAŞMADAN MEMNUN

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Temsilciler Meclisinin, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki güçlerin pozisyonunun ülkenin çıkarlarını gözetmek, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu dile getiren Hafter, bu ilkelerin tüm ülkelerle ilişkilerdeki temel vizyonlarını oluşturduğunu ifade etti.

Hafter, muhtırayı, Libya'nın Akdeniz'deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruyacak ve etkili bölgesel güç olan Türkiye ile ortak çıkarlar oluşturmaya katkıda bulunacak araçlardan biri olarak gördüklerini kaydetti.

Hafter, muhtıranın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği, yatırımlar ve uzun vadeli ortaklıkların güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerde anlaşma imkanlarının desteklenmesi için daha geniş ufuklar açtığını aktardı.

"Türkiye ile ilişkilerimizin geliştirilmesi, bölge ve Akdeniz ülkeleriyle işbirliğine yönelik daha geniş bir vizyonun parçasıdır." ifadesini kullanan Hafter, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde, ortak çıkarları paylaştıkları ülkelerle işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Hafter, Libya'nın birliği, egemenliği ve bağımsızlığı için çalışacaklarını, kaynaklarını korumaya ve ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkilerini ve ortaklıklarını genişleteceklerini vurguladı.