Bahçeli’den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin mesaj: Tarih değişmiş, Türkiye güçlenmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi. Kararın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını güçlendirdiğini belirten Bahçeli, “Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir.” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mavi Vatan doktrini ve Türkiye-Libya ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Mavi Vatan doktrininin uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatler doğrultusunda emin, kararlı ve hukuki bir zeminde ilerlediğini vurguladı.
Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın, 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Bahçeli, kararın mevcut mutabakatın hukuki ve siyasi zeminini pekiştirdiğini ifade etti.
AKDENİZ'DE HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU
Bahçeli, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin dayanağını güçlendiren önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kararın Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlenmesinin ötesinde anlam taşıdığına işaret eden Bahçeli; bu adımın Akdeniz'in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyasının güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
"BUGÜNKÜ TÜRKİYE'Yİ ANLAMANIN YOLU, DÜNÜN TÜRKİYE'SİNİ HATIRLAMAKTAN GEÇMEKTEDİR"
Açıklamasında Trablusgarp Savaşı'na da değinen Bahçeli, "Bugünkü Türkiye'yi anlamanın yolu, dünün Türkiye'sini hatırlamaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.
1911'de Trablusgarp'ta vatan toprağını savunmak için denizaşırı mücadele verildiğini hatırlatan Bahçeli, İtalyan donanmasının Akdeniz'deki üstünlüğü karşısında Libya'ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşandığını aktardı.
Bahçeli, bugün ise Akdeniz'de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve millî haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan bir Türkiye'ye ulaşıldığını vurguladı.
"TARİH DEĞİŞMİŞ, ŞARTLAR DEĞİŞMİŞ, TÜRKİYE GÜÇLENMİŞTİR"
Türkiye'nin denizlerdeki varlığını millî güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz bir unsuru hâline getirdiğini belirten Bahçeli, Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan tarihî sürecin Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve millî iradesinin güçlendiğini gösterdiğini ifade etti. Bahçeli, "Dün Trablusgarp'a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye'den, bugün Akdeniz'de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye'ye… Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.
"MİLLİ HAKLARA SAHİP ÇIKMAK, İSTİKBALİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"
Mavi Vatan'ın Türkiye'nin tarihî mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesi olduğunu belirten Bahçeli, "Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Mavi Vatan doktrinimizin bugünlere ulaşmasında emek verenlere; Libya tarafında ise bölgenin huzuru, istikrarı ve insanlığın barış içinde geleceği adına söz konusu mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum."