Doğu Akdeniz'de tatbikatlar devam ediyor (AA)

"MİLLİ HAKLARA SAHİP ÇIKMAK, İSTİKBALİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"

Mavi Vatan'ın Türkiye'nin tarihî mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesi olduğunu belirten Bahçeli, "Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



"Mavi Vatan doktrinimizin bugünlere ulaşmasında emek verenlere; Libya tarafında ise bölgenin huzuru, istikrarı ve insanlığın barış içinde geleceği adına söz konusu mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum."