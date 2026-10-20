Anlaşmanın onaylanması, 2019'da Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı yeniden gündeme taşıdı. Ancak Reuters'ın yayımladığı kısa haberde oylamanın kaç milletvekilinin katılımıyla yapıldığı, kararın oy dağılımı ve boykot kararının kaldırılmasının hukuki kapsamı hakkında ayrıntı verilmedi.

Libya'dan Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gelişme geldi. Libya Parlamentosu, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylarken 2020'de alınan boykot kararını da iptal etti. Reuters'ın 20 Ekim 2026 tarihli haberine göre karar, iki Libyalı milletvekili tarafından doğrulandı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatı, 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalandı ve 8 Aralık 2019'da yürürlüğe girdi. Anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin yaklaşımını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Antlaşmalar Koleksiyonu'nda da kayıtlı bulunan mutabakat, Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları tartışmalarının önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Anlaşma, Türkiye ile Libya arasında deniz alanlarına ilişkin iş birliğinin hukuki temelini oluştururken Yunanistan tarafından eleştiriliyor. Atina yönetimi, mutabakatın Yunan adalarının deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise anlaşmayı iki ülkenin hak ve çıkarları çerçevesinde değerlendiriyor.

LİBYA'NIN DOĞUSU İLE TÜRKİYE ARASINDA YAKINLAŞMA

Libya, 2014'ten bu yana doğu ve batı merkezli siyasi ve askerî güç odakları arasındaki bölünmüşlükle mücadele ediyor. 2019'daki mutabakat, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti döneminde imzalanmış; Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ise 2020'de Türkiye ile yapılan anlaşmalara karşı çıkmıştı.

Libya Temsilciler Meclisinin resmî karar arşivinde, 2020 yılında Türkiye ile imzalanan mutabakatların onaylanmasını reddeden ve Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören kararlar yer alıyor.

Son gelişme, Libya'nın doğusundaki siyasi aktörlerle Ankara arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Reuters daha önce yayımladığı haberlerde Türkiye'nin Libya'daki ekonomik ve enerji çıkarlarını korumaya çalıştığını, doğudaki askerî ve siyasi aktörlerle temasların da arttığını aktarmıştı.

Bununla birlikte, 20 Ekim'de açıklanan kararın önceki kararların hangilerini ve hangi hükümlerini kapsadığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.