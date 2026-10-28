Doğu Akdeniz'in coğrafi yapısına dikkat çekerek bölgenin iki ana aktörünün Türkiye ve Mısır olduğunu belirten Orhan Sali, "Coğrafi olarak baktığımız vakit Türkiye ve Mısır iki kıyıdaş, geniş ülke. Doğu Akdeniz aslında bu iki ülkenin kontrolünde. Burada Türkiye'nin onayı olmadan herhangi büyük bir projenin hayata geçmesi çok zor, imkansız" sözleriyle gerçeği ortaya koydu. Daha önce Türkiye'yi devre dışı bırakmayı hedefleyen EastMed projesinin kendi aralarında dahi uzlaşamadan çöktüğünü hatırlatan Sali, Doğu Akdeniz'de Ankara'ya rağmen adım atılamayacağının altını çizdi.

ANKARA'DAN KAHİRE'YE 'KAZAN-KAZAN' MODELİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın çağrısını ve iki ülke arasındaki stratejik potansiyeli yorumlayan Orhan Sali, "Mısır ile Türkiye arasında inanılmaz bir kıta sahanlığı komşuluğu ve iş birliği var. İki ülke de Müslüman, yakın bir siyasi ve ekonomik iş birliği mevcut. Geçtiğimiz yıllarda iki ülke arasında askeri alanda ve silah ihracatı noktasında güçlü anlaşmalar yapıldı. Libya ile Türkiye arasında bir anlaşma var, Mısır ile neden olmasın?" değerlendirmesinde bulundu. Doğu Akdeniz haritasında yer alan hatlara işaret eden Sali, "Haritada F ve E noktalarını çok hızlı bir şekilde C noktasına, yani 4. ve 5. bölgeye kadar genişletme imkânı şu anda Türkiye'nin ve Mısır'ın elinde bulunuyor" ifadelerini kullanarak, bu hamlenin İsrail ve Yunanistan gibi küçük kıyısı olmasına rağmen bölgeyi kontrol etmeye çalışan aktörlerin oyununu bozacağını aktardı.