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Trump'ın seçim kaybı dünya başkentlerini hareketlendirdi! Sanchez'den Putin'e, Hamaney'den Obama'ya dikkat çeken sözler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'ın seçim kaybı dünya başkentlerini hareketlendirdi! Sanchez'den Putin'e, Hamaney'den Obama'ya dikkat çeken sözler

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi, dünya siyasetinde geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi gücüne yenilgi olarak değerlendirilen sonuçların ardından Avrupa'dan Rusya'ya, Asya'dan Afrika'ya çok sayıda lider ve siyasetçi açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki Demokratların zaferini memnuniyetle karşılayarak sonuçların dünya genelindeki aşırı sağ hareketler açısından önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikalı seçmenlerin yalnızca insanları yoksullaştırmaya hizmet eden politikalara, nefrete, cinsiyetçiliğe, iklim değişikliğini inkar edenlere ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandığını belirtti.

Sanchez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Amerikan halkı, yalnızca insanları yoksullaştırmaya hizmet eden politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Cinsiyetçiliğe karşı. İklim değişikliğini inkar edenlere ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı.

Bu, Brezilya'da yaşandı. Şimdi ABD'de gerçekleşti. Yakında İspanya'da da yaşanacak."

Sanchez, ayrıca rakiplerinin temsil ettiği aşırı sağ dalganın artık büyümediğini belirterek, "Bu dalga artık yükselmiyor, çözülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda televizyondan açıklama yaptı. (Foto: AFP)İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda televizyondan açıklama yaptı. (Foto: AFP)

Ancak 29 Kasım'da yapılması planlanan erken seçimlerde Sanchez'in kendi siyasi geleceği de belirsizliğini koruyor. Anketler, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin en fazla sandalyeyi kazanabileceğine ancak tek başına çoğunluğa ulaşamayabileceğine işaret ediyor. Böyle bir tabloda aşırı sağcı Vox Partisi hükümetin kurulmasında belirleyici olabilir.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM: ABD SEÇİMLERİNİN ARDINDAN HAYAT PAHALILIĞINA ODAKLANMA FIRSATI DOĞDU

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD seçimlerinde seçmenin verdiği mesajın artık hayat pahalılığına odaklanılması olduğunu belirterek "Bence artık dünyanın hepimizi etkileyen bir mesele olan hayat pahalılığı konusunda birlik olma fırsatı var." dedi.

Burnham, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı için bulunduğu Antigua ve Barbuda'da, ABD'deki ara seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sonuçları kabul ettiğini söyleyen Burnham, "Bence artık dünyanın hepimizi etkileyen bir mesele olan hayat pahalılığı konusunda birlik olma fırsatı var. Başbakanlıktaki ilk üç ayımda önceliklerimin en başına hayat pahalılığını koydum. Bu konuda bazı adımlar attık. Ancak Orta Doğu'daki çatışma ve Rusya'nın başlattığı Ukrayna savaşı sona ermeden insanların üzerindeki hayat pahalılığı baskısını hafifletemem." dedi.

Burnham, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için çalışacağını aktarırken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini de vurguladı.

Brezilya, Sırbistan ve Macaristan'da sağın aldığı seçim yenilgileri ile ABD'deki sonuçları kıyaslaması istenen Burnham, "İnsanlar tüm dünyanın bir araya gelerek kendileri için önemli olan meselelere odaklanılmasını istiyor. Bana göre ABD'deki seçmenlerin verdiği mesaj da bu." ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERE İLİŞKİN "DEMOKRASİ" VURGUSU

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD'de yapılan ara seçimlerde çok sayıda kişinin oy kullanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokrasi, insanların karar alma süreçlerine katılmasıyla yaşar." değerlendirmesinde bulundu.

Meinl-Reisinger, ABD'deki ara seçimlere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Çok sayıda kişinin oy hakkını kullanmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Meinl-Reisinger, "Demokrasi, insanların karar alma süreçlerine katılmasıyla yaşar. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak Avusturya ve Avrupa'daki güvenliğimiz ve refahımız, Kansas veya Iowa'daki insanların nasıl oy verdiğine bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

Bu nedenle kendi savunma kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırdıklarını vurgulayan Meinl-Reisinger, güçlü bir Avrupa Birliği'nin (AB) istikrarlı transatlantik ilişkilerin de en iyi temeli olduğunun altını çizdi.

Meinl-Reisinger, transatlantik ilişkileri desteklediğini belirterek, Atlantik'in diğer yakasında yalnızca ABD'nin bulunmadığına dikkati çekti.

Kanada'yı örnek gösteren Meinl-Reisinger, bu doğrultuda yeni ortaklıklar da geliştirdiklerini kaydetti.

NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STOERE: ABD'Lİ SEÇMENLER SİYASİ ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Reuters'a yaptığı açıklamada Demokratların zaferini Amerikan seçmenlerinin siyasi yöneliminde yaşanan değişimin güçlü bir işareti olarak değerlendirdi.

Stoere, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Amerikalı seçmenlerin siyasi rotasında yaşanan değişime ilişkin güçlü bir siyasi mesajdır.

Artık Amerikan siyasetinde, iklim ve çevre politikalarının yanı sıra dış politika ve kalkınma yardımları konusunda, başkan ve yönetimin temsil ettiğinden çok bize yakın olan sesler yükseliyor."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Helsinki'deki resmi konutunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. (Foto: AFP)Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Helsinki'deki resmi konutunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. (Foto: AFP)

ALMANYA SAVUNMA BAKANI BORIS PISTORIUS: NATO DAHA AVRUPALI OLMALI

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Demokratların seçim zaferini kutlarken Avrupa'nın NATO bünyesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pistorius, giderek daha saldırgan hale gelen Rusya'ya karşı inandırıcı bir caydırıcılık oluşturulabilmesi için hem güçlü bir Avrupa'ya hem de güçlü bir transatlantik ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Pistorius, şu ifadeleri kullandı:

"Ara seçimlerin ABD politikası üzerindeki sonuçları ne olursa olsun, ABD'deki Demokratları elde ettikleri sonuçlardan dolayı yürekten kutluyorum. NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için daha Avrupalı bir yapıya kavuşması gerektiği gerçeği değişmiyor."

Washington yönetiminin uzun vadeli önceliklerine de değinen Pistorius, ABD'nin yıllardır dikkatini giderek daha fazla Hint-Pasifik bölgesine ve dünyanın diğer bölgelerine yönelttiğini belirtti.

Bu stratejik değişimin Avrupa'nın çıkarlarına da hizmet ettiğini savunan Pistorius, Avrupalı ülkelerin kendi savunma kapasitelerini artırması gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. (Foto: EPA)Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. (Foto: EPA)

"Kendi konvansiyonel askeri kapasitemizi artırıyoruz. İttifak içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor ve yükün daha büyük bir bölümünü paylaşıyoruz. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz."

Avrupa'nın kendi kıtasını savunabilecek askeri kapasiteye ulaşması gerektiğini belirten Pistorius, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi kıtamızı çok daha büyük bir katkıyla savunabilecek bir konuma giderek daha fazla yaklaşıyoruz."

Alman Bakan, Almanya ve Avrupalı ortaklarının 2029 yılına kadar askeri hazırlık seviyelerini mümkün olan en hızlı ve kapsamlı şekilde yükseltmesi gerektiğini belirtti. 2035 yılına kadar ise Avrupa'da konvansiyonel savunmanın temel dayanaklarından biri haline gelmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Pistorius, geleceğin silahlı kuvvetlerinin oluşturulması kapsamında uzay ve siber uzay alanlarındaki yeni kabiliyetlerin yanı sıra yapay zeka ve otonom sistemlere yönelik askeri planlamaların da sürdürüldüğünü kaydetti.

FRANSA EKONOMİ BAKANI ROLAND LESCURE: TRUMP İÇ POLİTİKADA ZAYIFLAYACAK

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, Demokratların zaferini "tartışmasız" olarak nitelendirdi ve Trump'ın iç politikada oldukça zayıflamış bir konuma düşeceğini söyledi.

BFMTV'ye konuşan Lescure, ABD'de fiilen bir "koalisyon dönemi" yaşanabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Trump'ın dış politika üzerindeki yetkilerini koruyacağına dikkati çeken Lescure, ABD Başkanı'nın öngörülemez karakterinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, Elysee Sarayı'ndaki haftalık kabine toplantısının ardından görüntülendi. (Foto: Reuters)Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, Elysee Sarayı'ndaki haftalık kabine toplantısının ardından görüntülendi. (Foto: Reuters)

Lescure, Trump'ın bundan sonraki tutumuna ilişkin ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ya gerilimin üzerine çıkarak, özellikle insanları doğrudan etkileyen benzin fiyatları konusunda değişikliklerin gerekli olduğunu kabul edecek ve uluslararası müdahalelerini azaltacak ya da bunu yapmayacak.

Açıkçası, önümüzdeki günlerde yakından takip etmemiz gereken bir konu."

FRANSIZ SİYASETÇİ RAPHAEL GLUCKSMANN: DEMOKRASİNİN VE DÜRÜSTLÜĞÜN ZAFERİ

Sosyal demokrat cumhurbaşkanı adayı Raphael Glucksmann, Demokratların seçim başarısını "demokrasinin ve dürüstlüğün zaferi" olarak nitelendirdi.

Glucksmann, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Demokrasinin yeniden güç kazanması herkes için bir umut mesajıdır."

Ancak Trump'ın seçim yenilgisine rağmen uluslararası alanda ciddi ölçüde dengeleri bozabilecek bir güce sahip olduğunu da vurguladı.

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKAN YARDIMCISI CHRISTEL SCHALDEMOSE: AB KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Christel Schaldemose, Demokratların zaferinin Ukrayna'ya verilen destek, yeşil dönüşüm ve Avrupa'nın dünyanın geri kalanıyla ilişkileri açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Schaldemose, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin artık daha iyiye gideceği için değil, ancak bu sonuçların Ukrayna'ya verilen desteğe, yeşil dönüşüme ve dünyanın geri kalanıyla ilişkilere katkı sağlayabileceği için.

Ancak Avrupa Birliği, daha güçlü durma ve kendi ayakları üzerinde durma yönündeki politikasını sürdürmelidir. Bu konuda tartışmaya yer yok."

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİ BERND LANGE: TRUMP BEDELİNİ ÖDÜYOR

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Trump'ın seçim yenilgisini ABD Başkanı ve politikalarına yönelik ağır bir darbe olarak nitelendirdi.

Lange, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trump ve politikalarına ağır bir darbe indirildi. Amerikan demokrasisi büyük bir zafer kazandı. Seçmenler sözünü söyledi: Trump yalnızca Trump'ı önemsiyor. Şimdi bunun bedelini ödüyor. 'Yalan haber' diye bağırmanın hiçbir miktarı bu gerçekleri değiştiremez.

Peki şimdi ne olacak? Cumhuriyetçiler Trump'ın arkasında durmaya devam edecek mi? Saf olmayalım. Trump son yıllarda büyük ölçüde Kongre'yi devre dışı bırakarak yönetim yürüttü.

Zayıflamış bir Trump daha saldırgan ve öngörülemez hale gelebilir. Görev süresinin sonuna yaklaşan bir başkan, kısa sürede öfkeli bir başkana dönüşebilir. Bu durum Avrupa Birliği için hem bir fırsat hem de bir uyarıdır.

Demokratların daha fazla nüfuz kazanması, daha öngörülebilir ilişkiler ve diyalog sağlayabilir. Ancak ABD'nin korumacı politikaları ortadan kalkmayacak. Avrupa Birliği, Trump'ın insafına kalamaz! Transatlantik ortaklık önemlidir ancak AB kendi başına hareket edebilmeli ve çıkarlarını savunabilmelidir."

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI EİDE, ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERİ "DEMOKRASİ İÇİN ZAFER" OLARAK NİTELEDİ

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Cumhuriyetçilere karşı elde ettiği üstünlüğü "ABD demokrasisi için bir zafer" olarak yorumladı.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, ABD'de gerçekleşen ara seçimleri değerlendirdi.

ABD'deki ara seçimlerin önemli olduğunu söyleyen Eide, "Seçim iyi geçti. Kaybeden taraf, yani ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler sonucu kabul etti. Seçim sonucu sadece Demokratlar için güçlü bir zafer değil, aynı zamanda ABD demokrasisi için de bir zafer." ifadelerini kullandı.

Eide, Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde üstünlük elde etmesinin ABD'deki güç merkezinde önemli bir değişime işaret ettiğine değinerek, "Dış politikada en büyük yetkinin ABD başkanına ait olduğunu herkes bilir. Ancak başkanın artık ABD'yi kendi tasavvuruna göre şekillendirme imkanı kalmadı." dedi.

ALMANYA SOL PARTİSİ EŞ LİDERİ INES SCHWERDTNER: KÜRESEL SAĞ AĞIR YENİLGİ ALDI

Almanya Sol Partisi Eş Lideri Ines Schwerdtner, Demokratların seçim başarısını küresel sağ açısından ağır bir yenilgi olarak değerlendirdi.

Schwerdtner, "Bu, küresel sağ için ezici bir yenilgidir." ifadelerini kullandı.

Almanya Sol Partisi Eş Lideri Ines Schwerdtner, İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçiler safında savaşan Uluslararası Tugaylar'ın 90. yıl dönümü anmasında Berlin'de göstericilere hitap etti. (Foto: AFP)Almanya Sol Partisi Eş Lideri Ines Schwerdtner, İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçiler safında savaşan Uluslararası Tugaylar'ın 90. yıl dönümü anmasında Berlin'de göstericilere hitap etti. (Foto: AFP)

ALMANYA AFD EŞ LİDERİ ALICE WEIDEL: TRUMP TUTMADIĞI SÖZÜN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Lideri Alice Weidel ise Trump'ın dış politikasını eleştirdi.

T-Online'a konuşan Weidel, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump, seçmenlerine müdahaleci bir dış politika izlemeyeceği sözünü vermişti. Bu tutulmayan söz, şimdi Cumhuriyetçilerin karşısına bir sorun olarak çıktı."

FRANSA'DAKİ AŞIRI SAĞCI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LİDERİ JORDAN BARDELLA: İRAN MÜDAHALESİNİN EKONOMİK SONUÇLARI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella, Trump'ın seçim yenilgisinde ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesinin ekonomik sonuçlarının etkili olmuş olabileceğini savundu.

RTL radyosuna konuşan Bardella, öncelikle ABD seçimlerinin sonucuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bardella, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Amerikalı değilim ve ABD'de seçmen değilim. Dolayısıyla sandıktan çıkan sonuca saygı gösterilmelidir. Buna, bu ara seçimlerin sonuçları da dahil. Üstelik ara seçimler, neredeyse her zaman görevdeki başkan açısından olumsuz sonuçlanır.

Kesin olan şu ki Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, gerek felsefesi gerekse dış politikası bakımından ilk döneminden oldukça farklı. İlk döneminde siyasi hedefi, ABD'yi büyük küresel çatışmalardan çekmekti.

Ancak ABD'nin İran'a yönelik müdahalesi, yalnızca ABD ekonomisi üzerinde değil, benim görüşüme göre Avrupa ekonomisi üzerinde de çok ağır sonuçlar doğuruyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kendi vatandaşlarımızın satın alma gücü bundan etkileniyor. Dolayısıyla evet, bu iki durum arasında kesinlikle bir bağlantı var."

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONIO TAJANI: ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ DEĞİŞMEYECEK

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin Roma ile Washington arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini açıkladı.

ANSA ajansına göre Tajani, Amerikan halkının tercihine her zaman saygı duyduklarını belirterek ABD'nin İtalya için stratejik ortak olmaya devam edeceğini söyledi.

Tajani, ABD yönetiminin veya Kongre'nin siyasi yapısı ne olursa olsun Roma'nın aynı düzeyde işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (Foto: Reuters)Çekya Başbakanı Andrej Babis, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (Foto: Reuters)

İtalyan Bakan, "Demokrat veya Cumhuriyetçi başkanlar tarafından yönetilen hükümetlerle nasıl çalıştıysak, aynı bağlılık ve dürüstlükle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTALYA LİG PARTİSİ LİDERİ MATTEO SALVINI: HALKIN OYUNA SAYGI DUYULMALI

İtalya'da iktidar koalisyonunun ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Salvini, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD gibi özgür bir ülkede demokrasi işler ve bir halk oy kullandığında, verdiği oya her zaman saygı duyulmalı ve bu oy doğru anlaşılmalıdır.

Amerika'daki seçim sonucunun öncelikle savaşlardan, uluslararası gerilimlerden ve sonuçları doğrudan aileleri etkileyen hayat pahalılığındaki artıştan etkilendiğine inanıyoruz. Umudumuz, bu oyun çatışmaların sona ermesine ve barışa dönüşe yönelik süreci hızlandırmasıdır."

İtalya'daki Lig Partisi de yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının halkın savaşlar, uluslararası gerilimler ve hayat pahalılığına ilişkin endişelerini yansıttığını belirtti.

Parti, "Bir halk oy kullandığında, verdiği oya her zaman saygı duyulmalı ve bu oy doğru anlaşılmalıdır." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ PAVLOS MARINAKIS: HİÇBİR ŞEY ETKİLENMEYECEK

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yerel SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'deki seçim sonuçlarının Atina-Washington ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Marinakis, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan-ABD ilişkileri güçlü kalmaya devam edecek. ABD bizim stratejik müttefikimizdir ve bu durum büyük projeler ile tüm önemli anlaşmalar açısından sürecektir. Bu sonuçtan hiçbir şey etkilenmeyecek. Her seçim sonucuna saygı duyduğumuz açıktır; çıkarılacak sonuçlar ortadadır.

Bunun dışında size söyleyebileceğim şey, önemli komitelerde Yunan hükümetinin çok iyi ilişkilere sahip olduğu kişilerin bulunacağının görülmesidir. Bu da ülkemiz açısından önemlidir."

RUSYA'DAN TEMKİNLİ MESAJ: TRUMP'IN BARIŞ ÇABALARINI SÜRDÜRMESİ UMULUYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Demokratların ABD Kongresi'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Trump'ın barış girişimlerini sürdürmesini umduklarını açıkladı.

Rus gazeteci Aleksandr Yunaşev'e konuşan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen yıl sonu basın toplantısında konuşurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da toplantıda yer aldı. (Foto: Anadolu Ajansı)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen yıl sonu basın toplantısında konuşurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da toplantıda yer aldı. (Foto: Anadolu Ajansı)

"Başkan Trump görev ve yetkilerini kullanmaya devam ediyor. Barış çabalarını da sürdürmesini içtenlikle umuyoruz."

Rus devlet televizyonundan bir gazetecinin sorusunu da yanıtlayan Peskov, açıklamasını genişleterek şu değerlendirmede bulundu:

"Başkan Trump görevde kalmaya devam ediyor. Barış çabalarını sürdürmesini içtenlikle umuyoruz. Bu konuda şimdiden bazı hazırlıklar yapılmış durumda. Üçlü görüşmelerin yeni turu çok yakında gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler, başarılı barış girişimlerini ve insani yardım çalışmalarını da kapsıyor. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz. Sonuçta bu, ABD'nin iç meselesidir."

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SERGEY RYABKOV: MOSKOVA'NIN POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEK

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Demokratların Rusya'ya yönelik tutumunun olumsuz olduğunu ancak seçim sonuçlarının Moskova'nın dış politikasını değiştirmeyeceğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı RIA'ya konuşan Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai sonuçları bekleyelim. Demokrat Parti yönetiminin Rusya ile ilişkilere yaklaşımı son derece olumsuzdur. Bu konuda yeni bir şey yok."

Ukrayna politikasına da değinen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'ya ilişkin ilkeli ve tutarlı çizgimiz, genel dış politikamızda olduğu gibi, kısa vadeli hesaplamalara dayanmamaktadır ve doğal olarak diğer ülkelerdeki siyasi dengelerin değişmesine bağlı değildir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İRAN'DAN TRUMP'A SERT MESAJLAR: ABD POLİTİKASININ DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNENLER YANILIYOR

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından Washington yönetiminin politikalarında değişiklik bekleyenlerin "ciddi şekilde yanıldığını" söyledi.

Hamaney, internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hegemonik sistemin davranışlarının siyasi parti veya hizip değişiklikleriyle değişebileceğine dair en ufak bir umut besleyen ya da ABD'ye taviz vermenin bu ülkenin İran halkına yönelik düşmanlığını engelleyebileceğini düşünenler ciddi şekilde yanılıyor."

ABD'deki seçimlerde Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Hamaney, olası yeni saldırılara karşı da uyarıda bulundu.

ABD ve İsrail liderlerinin son günlerde İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir saldırganlığın tekrarlanması halinde savaşın kapsamı çok daha genişleyecek."

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. (Foto: DHA)İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. (Foto: DHA)

28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde gelen açıklama dikkat çekti.

57 yaşındaki Mücteba Hamaney, savaşın başlangıcında düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında babası Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından mart ayında İran'ın yeni dini lideri olmuştu. Yeni lider, göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı ve açıklamalarını yazılı mesajlarla yaptı.

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR KALİBAF: AMERİKALILAR SAVAŞA HAYIR DEDİ

İran'ın ABD ile yürütülen müzakerelerdeki başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan halkının seçimlerde savaşa karşı oy kullandığını savundu.

Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanlarıyla ya da hayat pahalılığı nedeniyle Amerikalılar SAVAŞA HAYIR dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz.

ABD hükümeti, uluslararası çıkar odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR'ımızın bir KABUSA dönüşeceğini görecek."

Kalibaf'ın açıklaması, İran'ın seçim sonuçlarını ABD'nin İran politikasına yönelik halk tepkisinin bir göstergesi olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI EJEİ: TRUMP'I ASKERİ VE SİYASİ OLARAK YENDİK

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de Demokratların seçim zaferini memnuniyetle karşıladı.

Ejei, Trump'ın hem askeri hem de siyasi açıdan "yenilgiye uğradığını" ileri sürerek, "Ona kesinlikle yeni yenilgiler yaşatacağız." dedi.

TAYVAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ABD İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞECEK

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek Washington ile ilişkilerin siyasi partilerden bağımsız şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dışişleri Bakanlığımız, ABD'deki ara seçimlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir.

Ülkemizin ABD'ye yönelik politikası her zaman tarafsızlık, geniş tabanlı iyi ilişkiler kurma ve aktif işbirliği ilkeleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu politika, ABD Kongresi'ndeki partilerin ve yürütme organının uzun süredir devam eden istikrarlı desteğinden yararlanmıştır.

Bu temelden hareketle Dışişleri Bakanlığımız, ABD Kongresi'nin ve yerel yönetimlerin ABD-Tayvan ilişkilerine ve ortak ilgi alanlarına öncelik vermeye ve desteklemeye devam etmesini sağlamak amacıyla güvenlik, ticaret, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda ABD ile kapsamlı işbirliğini derinleştirmeyi sürdürecektir."

JAPONYA HÜKÜMET BAŞ SEKRETERİ MINORU KIHARA: ABD İLE İTTİFAK TEMEL TAŞIMIZ

Japonya Hükümet Baş Sekreteri Minoru Kihara, düzenlediği olağan basın toplantısında seçim sonuçlarının Tokyo-Washington ittifakını değiştirmeyeceğini söyledi.

Kihara, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin sonucu ne olursa olsun, Japonya-ABD ittifakı Japonya'nın dış ve güvenlik politikasının temel taşıdır.

Uluslararası durum giderek çalkantılı ve belirsiz hale gelirken, güçlü bir Japonya-ABD ittifakı, Japonya'nın ulusal çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak ve uluslararası toplumda barış ile istikrarı sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır."

AFRİKA'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME: DÜNYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirmesinin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Ramaphosa, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirdiğini gördük ve Amerika halkı sözünü söyledi."

Ramaphosa, seçim sonuçlarının "dünya ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatacağını" belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Brüksel'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (Foto: AFP)Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Brüksel'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (Foto: AFP)

Güney Afrika ile ABD arasındaki ilişkilerin son dönemde gerildiği bir süreçte gelen açıklama dikkat çekti.

ÇEKYA VE ROMANYA'DAN SİYASİ TIKANIKLIK UYARISI

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Demokratların zaferinin büyük olduğunu kabul etmekle birlikte ABD'de siyasi tıkanıklık yaşanabileceğini savundu.

Babis, şu ifadeleri kullandı:

"Sonucun beklendiği gibi olduğunu düşünüyorum ancak elbette Demokratların zaferi çok büyük. Cumhuriyetçilerin kalesi olan Teksas bile el değiştirdi ve bazı bölgelerde Demokratlar onlarca yıl sonra ilk kez sandalye kazandı.

Bana göre bu, Başkan Trump'ın görev süresinin sonuna kadar her şeyin azil girişimleri, veto kararları ve bir tür siyasi felç etrafında şekilleneceği anlamına geliyor. Öte yandan Başkan Trump, neredeyse kesin olarak istediğini yapmaya devam edecek.

Umarız sonunda Ukrayna'daki savaşı bitirme ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı çözme sözüne geri döner."

ROMANYA'DAKİ AŞIRI SAĞCI AUR İTTİFAKI YÖNETİCİSİ DAN DUNGACIU: TRUMP'IN SİYASİ ÖLÜMÜ ABARTILIYOR

Romanya'daki aşırı sağcı Romenleri Birleştirme İttifakı'nın (AUR) genel başkan yardımcısı sosyolog Dan Dungaciu, Trump'ın seçim yenilgisi nedeniyle siyasi gücünü tamamen kaybettiği değerlendirmelerine karşı çıktı.

Dungaciu, "Donald Trump'ın siyasi ölümüne ilişkin haberler büyük ölçüde abartılıyor." dedi.

ABD'deki yeni siyasi güç dengesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump otomatik olarak yetkisiz ve güçsüz bir başkana dönüşmüyor. Bunun yerine, Cumhuriyetçi çoğunluğun desteğini alan bir başkanlık döneminden, yürütme organı ile Kongre'nin birbirini çok daha yoğun şekilde denetleyeceği bir döneme geçiyor. Buradaki çelişki şu: Trump, yasama alanındaki hareket kabiliyeti önemli ölçüde azalsa da yürütme yetkilerini güçlü şekilde kullanmaya devam edebilir."

Dungaciu, ABD'nin Ukrayna politikasında da büyük bir değişiklik beklemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşın sona ermesini isteyen bir başkanımız ve muhtemelen savaşın devam etmesi için baskı yapacak bir Senatomuz olacak. Ancak sahip olunan gerçek yetkiler ve güç dengesi göz önüne alındığında, bu konuda da büyük değişiklikler yaşanacağına güvenmemeliyiz.

Üstelik Cumhuriyetçiler ile Demokratların Amerika'nın Avrupa'ya yönelik müdahalesi veya Avrupa'daki varlığı konusunda tamamen farklı seçeneklere sahip olduğunu düşünmek saflık olur.

Beyaz Saray'da gelecekte bir Demokrat olsa bile kimse Biden'ın stratejik vizyonuna geri dönmeyecek."

ABD'NİN ESKİ BAŞKANI BARACK OBAMA: HALK AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK İSTİYOR

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Demokratların zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan halkının ayrıştırıcı siyaset yerine birleştirici bir yönetim istediğini söyledi.

Obama, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj verdi: İnsanları birbirinden ayırmak yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşı karşıya oldukları sorunlara somut çözümler sunan liderler istiyorlar.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff'un yeniden seçilme kampanyasına destek amacıyla düzenlenen mitingde konuştu. (Foto: AFP)ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff'un yeniden seçilme kampanyasına destek amacıyla düzenlenen mitingde konuştu. (Foto: AFP)

Bu sonuçlar, ülkenin her bölgesinde, daha önce kazanılması zor görülen yerler de dahil olmak üzere, olağanüstü adayların öne çıkması sayesinde mümkün oldu. Bu adaylar farklı geçmişlerden geliyor ve çeşitli siyasi görüşleri temsil ediyordu. Ancak ortak değerlerde, kamu hizmetine olan inançta ve temsil ettikleri bölgelerin ve eyaletlerin halkını öncelik olarak görme konusunda birleştiler.

Ayrıca seçimlerin sorunsuz geçmesini sağlayan ve demokrasimizin en temel işlevlerinden birini yerine getiren her iki partiden binlerce seçim görevlisine ve gönüllüye de teşekkür borçluyuz.

Bu yönetimin görevde geçireceği iki yıl daha olsa da artık bizim görevimiz kolları sıvamak, gücümüzün yettiği her yerde değişiklik yapmak, daha fazla zararı önlemek ve geleceğin temellerini atmaktır."

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI THEO FRANCKEN: ABD'DE YÖNETİM NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELEBİLİR

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'de artan siyasi kutuplaşmanın önümüzdeki yıllarda yönetimi zorlaştırabileceğini söyledi.

Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de önümüzdeki yıllarda yönetim faaliyetlerini sürdürmek, ülkedeki iç bölünme ve kutuplaşmanın seviyesi nedeniyle neredeyse imkansız olacak. Avrupalı bir siyasetçi olarak özellikle ticaret politikalarına, Ukrayna'ya verilen desteğe ve NATO'ya bakacağım."

ELON MUSK: UZAY LAZERLERİM BU KEZ İŞE YARAMADI!

ABD'li milyarder Elon Musk da seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen zirveye katıldı. (Foto: Reuters)Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen zirveye katıldı. (Foto: Reuters)

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı ironik açıklamada, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

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