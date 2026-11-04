-°C
CANLI YAYIN

Bunun adı resmen siber savaş! Fransa'yı bu kez kan stoklarından vurdular

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bunun adı resmen siber savaş! Fransa'yı bu kez kan stoklarından vurdular

Fransa'da kan toplama kurumunun depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Tesisin soğutma sistemindeki sıcaklık eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comté bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırıda bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

"KAYBEDEBİLİRDİK"

Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi kısa sürede fark etti. Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frédéric Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

Fransada ünlü market zincirlerine siber saldırı şokuFransada ünlü market zincirlerine siber saldırı şoku FRANSA'DA ÜNLÜ MARKET ZİNCİRLERİNE SİBER SALDIRI ŞOKU

#Fransa #Kan
444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız"
Sonraki Haber
444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın