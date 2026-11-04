Fransa'da kan toplama kurumunun depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Tesisin soğutma sistemindeki sıcaklık eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comté bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırıda bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

"KAYBEDEBİLİRDİK"

Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi kısa sürede fark etti. Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frédéric Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.