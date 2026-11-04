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Ara seçimlerin ardından Trump'ın önünde iki yol: ABD seçimleri petrolü ver piyasaları nasıl etkileyecek? F-35 dosyası ne olur?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ara seçimlerin ardından Trump'ın önünde iki yol: ABD seçimleri petrolü ver piyasaları nasıl etkileyecek? F-35 dosyası ne olur?

ABD'de seçim dengeleri değişti, piyasalar Trump'ın yeni hamlelerini beklemeye başladı. Petrol fiyatlarından İran savaşına, Türkiye-ABD ilişkilerinden F-35 dosyasına kadar kritik gelişmeleri değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan önümüzdeki iki yılın ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

ABD'de ara seçimlerin ardından gözler yalnızca Washington'daki siyasi dengelere değil, küresel piyasaların ve uluslararası ilişkilerin geleceğine çevrildi.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarından İran savaşına, Türkiye-ABD ilişkilerinden CAATSA yaptırımlarına kadar kritik başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın önündeki iki yıllık süreçte nasıl bir politika izleyeceğinin piyasalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan Doğaner, "Bu ya daha savaşçı bir Trump anlamına gelir ya da aslında ilk söylediği barışçıl Trump kısmına dönebilir. Eğer ikincisine dönerse bu piyasalar açısından, petrol açısından, her açıdan daha iyi olabilir." dedi. Doğaner, Türkiye açısından CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına dönüş konularının da yeni dönemde yakından takip edileceğini belirtti.

ABD'DE SEÇİM SONRASI PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN ATACAĞI ADIMLARDA

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler, Trump yönetiminin önündeki iki yıllık dönemin siyasi ve ekonomik çerçevesini değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkardı. Kongre'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesi, Beyaz Saray'ın ekonomi, dış politika ve uluslararası ilişkilerde atacağı adımlara ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Gökhan Kurt'un sunduğu özel yayında seçimlerin küresel piyasalara ve Türkiye'ye olası yansımalarını değerlendirdi. Doğaner, özellikle İran savaşının geleceği, petrol fiyatları ve Trump'ın yeni dönemde izleyeceği stratejinin belirleyici olacağına dikkat çekti.

PİYASALARIN ROTASINI TRUMP'IN İRAN KARARI BELİRLEYECEK! PETROLDE BARIŞ BEKLENTİSİ

Ara seçimlerin ardından yatırımcıların en fazla takip edeceği başlıkların başında İran savaşı geliyor. Trump'ın seçim sonuçlarının ardından nasıl bir dış politika izleyeceği, enerji piyasalarının geleceği açısından da kritik önem taşıyor.

Doğaner, Trump'ın bir yandan İran'la görüşme ve barış ihtimaline ilişkin mesajlar verdiğini, diğer yandan farklı açıklamalarla belirsizliği artırdığını belirtti.

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

Kongre'deki sandalye dağılımının tek başına savaşın geleceğine ilişkin kesin bir tablo ortaya koyamayacağını vurgulayan Doğaner, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasalar Trump'ın sözlerinden ya da Temsilciler Meclisi'ndeki, Senato'daki koltuk sayısına göre bakarak savaşın geleceği konusunda çok net bir şey söyleyemiyorlar."

Doğaner'e göre önümüzdeki dönemde İran'la barış ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarından küresel borsalara kadar pek çok alanda etkisini gösterebilir.

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK! BARIŞÇIL TRUMP PİYASALARI RAHATLATIR MI?

Seçim sonuçlarının ardından Amerikan tipi ham petrolde yaklaşık yüzde 1'lik düşüş yaşandığını aktaran Doğaner, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin arkasında savaşın geleceğine ilişkin beklentilerin de bulunduğunu söyledi.

Amerikan halkının en fazla etkilendiği ekonomik başlıklardan birinin enerji maliyetleri olduğunu belirten Doğaner, petrol fiyatlarının yeni dönemde Trump yönetiminin politikalarına göre şekillenebileceğine dikkat çekti.

Trump'ın önünde iki farklı yol bulunduğunu ifade eden Doğaner, İran savaşı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

"Eğer bu savaş olmasaydı, Trump'ın o 'Ben barış getiriyorum dünyaya' söyleminin de altı çizilmiş olurdu. Ama şimdi o söylemin tamamen dışında, daha çok savaşçı bir başkan görüntüsünde ve 'Ben ne yaparsam olur' görüntüsünde doğrusu. Bu da tüm dünyayı tedirgin ediyor. Bu tedirginlik de tabii doğal olarak piyasalara yansıyor."

Doğaner, Trump'ın yeniden barışçıl bir çizgiye yönelmesinin petrol ve küresel piyasalar açısından daha olumlu bir tablo oluşturabileceğini belirtti.

TRUMP DAHA SERT Mİ OLACAK, YOKSA KONGRE'YLE UZLAŞACAK MI?

Ara seçimlerin ardından Trump'ın Kongre'deki hareket alanının nasıl etkileneceği de tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

Yayına katılan değerlendirmesinde siyasi analist Tolga Sakman, Demokratların Kongre'de daha fazla temsil edilmesinin Trump yönetimi açısından bir fren mekanizması oluşturabileceğini söyledi.

Sakman, Trump'ın Kongre ile karşı karşıya gelmemek için bazı adımlarında daha temkinli davranabileceğini, ancak seçim sonuçlarının ardından siyasi inatlaşmanın da gündeme gelebileceğini belirtti.

Trump'ın daha önce Kongre'den gelecek her şeyi veto edebileceğine yönelik açıklamasını hatırlatan Sakman, şu değerlendirmede bulundu:

"Diğer taraftan da daha şahin görebiliriz çünkü inatlaşabilir. Yani zaten başta söylediği 'Ben de Kongre'den gelen her şeyi reddederim' noktası biraz onu da gösteriyor."

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

Sakman, Trump'ın kendi siyasi ve stratejik planlarından vazgeçmeyeceği görüşünü dile getirerek Demokratlarla yaşanabilecek anlaşmazlıkların yönetimin bundan sonraki politikalarını daha net ortaya koyacağını ifade etti.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE KRİTİK DOSYA! CAATSA VE F-35 BEKLENTİSİ

ABD ara seçimlerinin Türkiye açısından olası sonuçları da özel yayında gündeme geldi. Özellikle CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konuları, yeni dönemin en önemli başlıkları arasında gösterildi.

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Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik beklentiler bulunduğunu belirten Doğaner, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye ne zaman verileceği konusunun Ankara'nın gündeminde olduğunu hatırlattı.

Doğaner, Trump'ın bu konularda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ancak seçim sonuçlarının ardından Kongre'deki çoğunluk değişimini olası bir gerekçe olarak kullanabileceğini söyledi.

"Şimdi belki bunun için Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kaybetmesini bahane olarak gösterebilir. Hani artık böyle bir bahanesi var." diyen Doğaner, Türkiye-ABD ilişkilerinin yalnızca Trump'a bağlı olmadığının da altını çizdi.

ABD'DEKİ SEÇİMLERİN ARDINDAN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLENECEK?

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ! TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin de yeni dönemde önemini koruyacağını belirten Doğaner, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini hatırlattı.

Ticari ilişkilerin bu hedefe doğru ilerlediğini belirten Doğaner, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin Avrupa Birliği ile ticarete kıyasla daha hızlı ilerlediğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğaner'e göre Kongre'deki siyasi değişim, Türkiye-ABD ilişkilerinde bazı dosyaların ilerlemesini zorlaştırabilecek bir unsur olarak gündeme gelebilir. Ancak iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin yalnızca Washington'daki seçim sonuçları üzerinden değerlendirilmemesi gerekiyor.

TRUMP SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASINI İRAN'A MI KESECEK?

Trump'ın seçim sonuçlarının ardından İran savaşını ve ekonomik koşulları gündeme getirmesine de değinen Doğaner, ABD Başkanı'nın yenilginin sorumluluğunu farklı başlıklara yöneltebileceğini söyledi.

Doğaner, Trump'ın İran'ı yaşanan gelişmelerin sorumluları arasında göstermeye çalışabileceğini, aynı zamanda Amerikan seçmenini de eleştirebileceğini ifade etti.

(Foto: AFP)(Foto: AFP)

Trump'ın seçim öncesindeki ekonomi politikalarına yönelik kamuoyu değerlendirmelerine dikkat çeken Doğaner, yayında aktardığı araştırma verilerine göre Trump'ın politikalarının yükselen fiyatlarda payı olduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 78'e ulaştığını belirtti. Hayat pahalılığının gelirlerinden daha hızlı arttığını söyleyen Cumhuriyetçi seçmenlerin oranının ise yüzde 57 olduğunu aktardı.

Doğaner, bu tablonun Trump'ın kendi seçmenini ikna etmekte zorlanabileceğini gösterdiğini belirterek, önümüzdeki iki yılda nasıl bir strateji izleyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

TRUMP'IN ÖNÜNDEKİ İKİ YIL DÜNYA EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ DE ETKİLEYECEK

Trump döneminin yalnızca konvansiyonel savaşlarla sınırlı olmadığını belirten Doğaner; ticaret savaşları, kur mücadeleleri, yapay zeka rekabeti ve nadir elementler üzerindeki mücadelenin de küresel ekonomiyi etkilediğini vurguladı.

Önümüzdeki iki yılda Trump'ın daha sert bir dış politika mı izleyeceği, yoksa barış mesajlarına geri mi döneceği sorusu önemini koruyor.

Bu tercihin sonuçları yalnızca ABD'nin siyasi dengeleriyle sınırlı kalmayacak. İran savaşı ve petrol fiyatlarından Türkiye-ABD ilişkilerine, CAATSA yaptırımlarından F-35 dosyasına kadar pek çok başlık Washington'ın yeni dönem politikalarından etkilenecek.

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