ABD'de seçim dengeleri değişti, piyasalar Trump'ın yeni hamlelerini beklemeye başladı. Petrol fiyatlarından İran savaşına, Türkiye-ABD ilişkilerinden F-35 dosyasına kadar kritik gelişmeleri değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan önümüzdeki iki yılın ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

ABD'de ara seçimlerin ardından gözler yalnızca Washington'daki siyasi dengelere değil, küresel piyasaların ve uluslararası ilişkilerin geleceğine çevrildi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarından İran savaşına, Türkiye-ABD ilişkilerinden CAATSA yaptırımlarına kadar kritik başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın önündeki iki yıllık süreçte nasıl bir politika izleyeceğinin piyasalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan Doğaner, "Bu ya daha savaşçı bir Trump anlamına gelir ya da aslında ilk söylediği barışçıl Trump kısmına dönebilir. Eğer ikincisine dönerse bu piyasalar açısından, petrol açısından, her açıdan daha iyi olabilir." dedi. Doğaner, Türkiye açısından CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına dönüş konularının da yeni dönemde yakından takip edileceğini belirtti. ABD'DE SEÇİM SONRASI PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN ATACAĞI ADIMLARDA ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler, Trump yönetiminin önündeki iki yıllık dönemin siyasi ve ekonomik çerçevesini değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkardı. Kongre'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesi, Beyaz Saray'ın ekonomi, dış politika ve uluslararası ilişkilerde atacağı adımlara ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Gökhan Kurt'un sunduğu özel yayında seçimlerin küresel piyasalara ve Türkiye'ye olası yansımalarını değerlendirdi. Doğaner, özellikle İran savaşının geleceği, petrol fiyatları ve Trump'ın yeni dönemde izleyeceği stratejinin belirleyici olacağına dikkat çekti. PİYASALARIN ROTASINI TRUMP'IN İRAN KARARI BELİRLEYECEK! PETROLDE BARIŞ BEKLENTİSİ Ara seçimlerin ardından yatırımcıların en fazla takip edeceği başlıkların başında İran savaşı geliyor. Trump'ın seçim sonuçlarının ardından nasıl bir dış politika izleyeceği, enerji piyasalarının geleceği açısından da kritik önem taşıyor. Doğaner, Trump'ın bir yandan İran'la görüşme ve barış ihtimaline ilişkin mesajlar verdiğini, diğer yandan farklı açıklamalarla belirsizliği artırdığını belirtti.

(Foto: REUTERS) Kongre'deki sandalye dağılımının tek başına savaşın geleceğine ilişkin kesin bir tablo ortaya koyamayacağını vurgulayan Doğaner, şu değerlendirmeyi yaptı: "Piyasalar Trump'ın sözlerinden ya da Temsilciler Meclisi'ndeki, Senato'daki koltuk sayısına göre bakarak savaşın geleceği konusunda çok net bir şey söyleyemiyorlar." Doğaner'e göre önümüzdeki dönemde İran'la barış ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarından küresel borsalara kadar pek çok alanda etkisini gösterebilir. PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK! BARIŞÇIL TRUMP PİYASALARI RAHATLATIR MI? Seçim sonuçlarının ardından Amerikan tipi ham petrolde yaklaşık yüzde 1'lik düşüş yaşandığını aktaran Doğaner, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin arkasında savaşın geleceğine ilişkin beklentilerin de bulunduğunu söyledi. Amerikan halkının en fazla etkilendiği ekonomik başlıklardan birinin enerji maliyetleri olduğunu belirten Doğaner, petrol fiyatlarının yeni dönemde Trump yönetiminin politikalarına göre şekillenebileceğine dikkat çekti. Trump'ın önünde iki farklı yol bulunduğunu ifade eden Doğaner, İran savaşı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: