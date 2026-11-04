ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı
ABD'de 2026 ara seçimleri, Kongre'deki siyasi dengelerin değişmesinin yanı sıra ülke tarihinde birçok ilke de sahne oldu. New Jersey'de ilk kez Müslüman bir isim Temsilciler Meclisi'ne seçilirken, Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar yeniden koltuğunu kazandı. Michigan'da ise Müslüman aday Abdul El-Sayed, Senato yarışında zafer ilan etti. Seçimlerde Kansas, Maine ve South Carolina'da yıllar sonra Demokrat senatörler seçilirken, Florida ilk siyahi valisini, Texas ise ilk Latin Amerika kökenli kadın valisini belirledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde gerçekleştirilen 2026 ara seçimleri, ülke siyasi tarihinde dikkat çekici gelişmeleri beraberinde getirdi. Kongre'deki çoğunluk dengelerinin değiştiği seçimlerde, temsil açısından da tarihi sonuçlar ortaya çıktı.
ABD halkı, Kongre üyelerinin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel yönetimlerin temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etti.
Ancak seçimlerin dikkat çeken yönü yalnızca siyasi dengelerin değişmesi olmadı. Müslüman adayların elde ettiği başarılar, eyaletlerde yaşanan tarihi ilkler ve erken oy kullanımındaki rekor katılım da 2026 ara seçimlerini ABD siyasi tarihinin dikkat çeken seçimlerinden biri haline getirdi.
ABD KONGRESİ'NDE MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİN SAYISI ARTIYOR! NEW JERSEY'DE TARİHİ ZAFER
New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde yarışan Demokrat Adam Hamawy, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geride bırakarak Temsilciler Meclisi'ne seçildi.
Böylece Hamawy, New Jersey tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Müslüman oldu.
Mısır kökenli plastik cerrah Hamawy, aynı zamanda eski bir ABD askeri doktoru olarak görev yaptı. Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden Hamawy, Nisan 2024'te Dünya Sağlık Örgütünün organizasyonuyla gönüllü doktor olarak Gazze'ye gitmişti.
Gazze'deki insani yardım çalışmalarına katılan Hamawy'nin seçim zaferi, ABD'deki Müslüman temsilciler açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.
SOMALİ ASILLI MÜSLÜMAN KONGRE ÜYESİ ILHAN OMAR YENİDEN SEÇİLDİ
Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i geride bırakarak yeniden seçildi.
2019'dan bu yana Minnesota'nın 5. seçim bölgesini temsil eden Omar, böylece Kongre'deki görevini sürdürecek.
ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Omar, aynı zamanda Kongre'ye giren ilk Somali asıllı Amerikalı olarak biliniyor.