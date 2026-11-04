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ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de 2026 ara seçimleri, Kongre'deki siyasi dengelerin değişmesinin yanı sıra ülke tarihinde birçok ilke de sahne oldu. New Jersey'de ilk kez Müslüman bir isim Temsilciler Meclisi'ne seçilirken, Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar yeniden koltuğunu kazandı. Michigan'da ise Müslüman aday Abdul El-Sayed, Senato yarışında zafer ilan etti. Seçimlerde Kansas, Maine ve South Carolina'da yıllar sonra Demokrat senatörler seçilirken, Florida ilk siyahi valisini, Texas ise ilk Latin Amerika kökenli kadın valisini belirledi.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde gerçekleştirilen 2026 ara seçimleri, ülke siyasi tarihinde dikkat çekici gelişmeleri beraberinde getirdi. Kongre'deki çoğunluk dengelerinin değiştiği seçimlerde, temsil açısından da tarihi sonuçlar ortaya çıktı.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 2

ABD halkı, Kongre üyelerinin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel yönetimlerin temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etti.

Ancak seçimlerin dikkat çeken yönü yalnızca siyasi dengelerin değişmesi olmadı. Müslüman adayların elde ettiği başarılar, eyaletlerde yaşanan tarihi ilkler ve erken oy kullanımındaki rekor katılım da 2026 ara seçimlerini ABD siyasi tarihinin dikkat çeken seçimlerinden biri haline getirdi.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 3

ABD KONGRESİ'NDE MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİN SAYISI ARTIYOR! NEW JERSEY'DE TARİHİ ZAFER

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde yarışan Demokrat Adam Hamawy, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geride bırakarak Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

Böylece Hamawy, New Jersey tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Müslüman oldu.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 4

Mısır kökenli plastik cerrah Hamawy, aynı zamanda eski bir ABD askeri doktoru olarak görev yaptı. Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden Hamawy, Nisan 2024'te Dünya Sağlık Örgütünün organizasyonuyla gönüllü doktor olarak Gazze'ye gitmişti.

Gazze'deki insani yardım çalışmalarına katılan Hamawy'nin seçim zaferi, ABD'deki Müslüman temsilciler açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 5

SOMALİ ASILLI MÜSLÜMAN KONGRE ÜYESİ ILHAN OMAR YENİDEN SEÇİLDİ

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i geride bırakarak yeniden seçildi.

2019'dan bu yana Minnesota'nın 5. seçim bölgesini temsil eden Omar, böylece Kongre'deki görevini sürdürecek.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Omar, aynı zamanda Kongre'ye giren ilk Somali asıllı Amerikalı olarak biliniyor.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 6

ABD TARİHİNDE İLK MÜSLÜMAN SENATÖR DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Michigan'daki Senato yarışı da Müslüman temsil açısından tarihi bir gelişmeye sahne oldu.

Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers ile girdiği yarışta öne çıktı. El-Sayed, Detroit'te düzenlenen seçim gecesi konuşmasında zaferini ilan ederek kendisini senatör seçilmiş olarak duyurdu.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 7

Mısır kökenli 42 yaşındaki El-Sayed'in Senato'ya girmesi halinde ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk Müslüman olacak.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 8

KANSAS'TA 94 YIL SONRA TARİHİ DEĞİŞİM!

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Kansas eyaletinde Demokrat aday Adam Hamilton, Senato yarışını kazanarak 94 yıl sonra eyaletten seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

Hamilton'ın zaferi, Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yaşanan siyasi değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 9

MAINE VE SOUTH CAROLINA'DA YILLAR SONRA DEMOKRAT SENATÖRLER

Maine eyaletinde Troy Jackson, uzun yıllar sonra Senato'da Demokratların temsilini sağlayan isim oldu.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 10

South Carolina'da ise Demokrat aday Annie Andrews, Cumhuriyetçi Darline Graham'ı geride bırakarak 28 yıl sonra eyaletten Senato'ya seçilen ilk Demokrat oldu.

Andrews'ın zaferiyle birlikte eyalet tarihinde Senato'ya seçilen ilk kadın olma başarısı da kayıtlara geçti.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 11

ABD'DE EYALETLERDE DE TARİHİ İLKLER YAŞANDI!

Ara seçimlerde valilik yarışları da birçok tarihi sonuca sahne oldu.

Florida: Cumhuriyetçi Byron Donalds, eyalet tarihinin ilk siyahi valisi oldu.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 12

Texas: Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinin Latin Amerika kökenli ilk kadın valisi olarak seçildi.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 13

New Mexico: Eski İçişleri Bakanı Deb Haaland, eyalet valiliğine seçilen ilk yerli kadın oldu.

Bu sonuçlarla birlikte ABD'de eyalet yönetimlerinin temsil yapısında da önemli değişimler yaşandı.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 14

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE İLK SİYAHİ BAŞKAN DÖNEMİ

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından Demokrat lider Hakeem Jeffries'in Meclis Başkanlığı görevine gelmesi bekleniyor.

Jeffries'in seçilmesi halinde ABD tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini üstlenen ilk siyahi isim olacak. Ancak bu göreve resmen seçilmesi için Meclis oylamasının yapılması gerekiyor.

ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı 15

ERKEN OY KULLANMADA REKOR KIRILDI

2026 ara seçimleri, erken oy kullanımında da rekor katılıma sahne oldu.

Florida Election Lab tarafından yayımlanan verilere göre, yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de 59 milyon civarında kişi erken oy kullandı.

Böylece 2022 ara seçimlerinde kaydedilen 45,9 milyonluk erken oy rekoru geride bırakıldı.

ABD'deki 2026 ara seçimleri, Kongre'deki siyasi dengelerin değişmesinin yanı sıra Müslüman temsilcilerin yükselişi ve eyaletlerde yaşanan tarihi ilklerle de ülke siyasi tarihindeki yerini aldı.

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