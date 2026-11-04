ABD halkı, Kongre üyelerinin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel yönetimlerin temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etti.

Ancak seçimlerin dikkat çeken yönü yalnızca siyasi dengelerin değişmesi olmadı. Müslüman adayların elde ettiği başarılar, eyaletlerde yaşanan tarihi ilkler ve erken oy kullanımındaki rekor katılım da 2026 ara seçimlerini ABD siyasi tarihinin dikkat çeken seçimlerinden biri haline getirdi.