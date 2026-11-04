Cumhuriyetçiler neden kaybetti? ABD seçimlerinin perde arkası A Haber'de: "Netanyahu Trump'ı oyuna getirdi"
ABD'deki ara seçim sonuçları ve Washington'da sarsılan siyasi dengeler, gün boyu A Haber ekranlarında değerlendiriliyor. Teksas'taki kayıp ve Cumhuriyetçilerin seçim performansı üzerinden Trump yönetimine yönelik etkiler masaya yatırılırken, "Netanyahu Trump'ı oyuna getirdi" değerlendirmesi de gündeme damga vuruyor. Uzman isimler, sandıktan çıkan mesajları ve seçim sonuçlarının küresel siyasete olası yansımalarını canlı yayında analiz ediyor.
ABD'de gerçekleştirilen kritik ara seçimler, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler açısından ağır bir siyasi sınavı beraberinde getirdi. Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesiyle Washington'daki siyasi dengeler değişirken, Cumhuriyetçilerin geleneksel kaleleri olarak görülen eyaletlerde yaşanan kayıplar Beyaz Saray'ın geleceğine ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Yükselen benzin fiyatları, İran politikası, Epstein dosyaları ve seçmen tepkisi, sandıktan çıkan sonucun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Seçim sonuçlarının Trump yönetimine etkisi, Cumhuriyetçilerin neden oy kaybettiği ve Demokratların elde ettiği üstünlüğün ABD siyasetinde nasıl bir dönemin kapısını aralayacağı mercek altına alınıyor. Netanyahu'nun Trump üzerindeki etkisinden İran gerilimine, ekonomik sorunlardan Beyaz Saray'ı bekleyen olası soruşturmalara kadar kritik gelişmeler, A Haber canlı yayınlarında uzman isimler tarafından değerlendiriliyor.
İşte ABD'deki tarihi seçim sonuçlarına ilişkin uzmanların A Haber ekranlarındaki çarpıcı yorumları ve dikkat çeken analizleri...
CANLI ANLATIM
CUMHURİYETÇİLERİN KALELERİ ÇÖKTÜ
Seçmen tepkisinin yalnızca kararsız eyaletlerle sınırlı kalmadığını belirten Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tepkinin birkaç salıncak eyaletten ibaret olmadığını, genel bir tepki olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetçilerin güvendiği eyaletlerde; Teksas, Kansas, Güney Carolina ve Michigan'da Demokratların açık bir üstünlüğü var. En fazla seçmene sahip eyaletlerden biri olan ve 2028 seçimlerini doğrudan etkileyecek Teksas gitti" ifadelerini kullandı.
Halkın iki yıllık faturayı doğrudan yönetime kestiğini vurgulayan Yavuzaslan, "Hayat pahalılığı, İran savaşının getirdiği ekonomik yük ve yönetimden duyulan derin hoşnutsuzluk sandığa yansıdı. ABD halkı, iki yıllık Trump yönetiminin karnesini açıkça veto etti" dedi.
BEYAZ SARAY'I TERLETECEK SENARYO: SORUŞTURMALARIN ÖNÜ AÇILDI
Senato'da Demokratların 52'ye 40 üstünlük kurması ve Temsilciler Meclisi'ndeki benzer tablonun Beyaz Saray'ı felç edeceğine dikkat çeken Yavuzaslan, "Trump Beyaz Saray'da oturmaya devam edecek ama hareket alanı daraldı. Demokratlar iki kanadı da kontrol edecek. Yaklaşan bütçe pazarlıklarında Demokratlar bütün tuşlara sert basacak. Üst düzey atamalarda Senato onayı gerektiği için büyük pazarlıklar yaşanacak ve Demokratlar kendilerine yakın isimleri zorlayacak. Ancak Trump'ı asıl terletecek olan mesele, Beyaz Saray yönetimi hakkında açılacak soruşturmaların önünün açılmasıdır" sözleriyle aktardı.
Siyaset dışı kurumsal güçlerin de yeni bir tavır alacağını dile getiren Yavuzaslan, "Pentagon'dan istihbarat örgütlerine ve silah lobilerine kadar tüm güç dengeleri, Trump'ın bu siyasi zayıflamasına karşı yeniden pozisyon alacaktır. Trump'ı kesinlikle kolay günler beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP TOPU TACA ATIYOR, PETROL DEVLERİ KÂRINI 153 MİLYAR DOLAR ARTIRDI"
Trump'ın "İsrail zenginleşti, yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımı keseceğiz" yönündeki söylemlerinin bir algı oyunundan ibaret olduğunu kaydeden Güngör Yavuzaslan, "Trump burada topu taca atıyor. Pentagon'un bütçesinden verilen askeri desteği söylemiyor, sadece Beyaz Saray onayıyla giden kısımdan bahsediyor. Beyaz Saray'da kim oturursa otursun, Evanjelist-Siyonist ittifak nedeniyle İsrail'e karşı bir denge gütmek zorundadır. Trump sadece günü kurtarma peşinde olan, algılar üzerinden bu yenilgiyi zafere dönüştürmeye çalışan uyanık bir siyasetçi" ifadelerini kullandı.
Ekonomik çöküşün ve akaryakıt zamlarının halk üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Yavuzaslan, "ABD sokaklarında sağlık sigortaları, pazar-market masrafları ve benzin fiyatları üst üste konulduğunda halk ezildi. Trump Venezuela'nın petrolüne çöktü, 'Her şey çok iyi olacak' dedi ama olmadı. Akaryakıt fiyatları tırmanırken kim kazandı biliyor musunuz? ABD'li petrol şirketleri kârlarını tam 153 milyar dolar artırdı. ABD seçmeni hem Gazze'deki vahşeti durdurmayan yönetime hem de cebini yakan akaryakıt krizine karşı cevabını sandıkta tokat gibi verdi" sözleriyle aktardı.
"NETANYAHU TRUMP'I OYUNA GETİRDİ"
Donald Trump'ın seçim sonrası tutumunu ve peş peşe gelen mesajlarını değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Donald Trump'ın açıklamalarında çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Son bir saat içerisinde kendisiyle tezat oluşturan açıklamalar yaptı. Ancak şunu biliyoruz; kendisi de bunu kabul etmiş vaziyette, yani İran savaşının kendisini vurduğunu kabul etti. Dolayısıyla Netanyahu'nun kendisini artık bu oyuna getirdiğini Donald Trump'ın açıklamasından biliyoruz" ifadelerini kullandı.
AMERİKAN MEDYASINDA BİR NUMARALI NEDEN: AKARYAKIT KRİZİ
ABD kamuoyunun ve medyasının seçim sonuçlarını doğrudan akaryakıt krizine bağladığını aktaran Sapmaz, "Amerika'da son 7-8 saattir baktığımız zaman bütün Amerikan ana akım medyası birinci neden olarak İran'ı ve dolayısıyla İran üzerinden de benzin fiyatlarını gösteriyor. Donald Trump'ın bunu kabul etmiş olması aslında İran politikasında çok yanlış bir karar verdiğini, yanlış adım attığını da kendi dilinden ortaya koyuyor. O açıdan da Donald Trump'ın bu yaptığı açıklama son derece önemli" sözleriyle aktardı.
"SÜREKLİ 'FİYATLAR DÜŞECEK' DEDİ AMA DÜŞMEDİ"
Benzin fiyatlarının Amerikan seçmeni için belirleyici bir unsur olduğunu hatırlatan İrfan Sapmaz, "Benzin fiyatları Amerikan halkı için, Amerikan toplumu için çok önemli. Ama hâlâ dikkat ederseniz Donald Trump 'Benzin fiyatları düşecek' diyor. Seçimlerden önce de 'Benzin fiyatları düşecek, düşecek' diyerek sürekli bu sözü kullandı ama düşmedi. Bundan sonrası için de benim benzin fiyatlarının düşeceğinden şüphem var" dedi.
Trump'ın İran politikasında gelecekte de bir varlık gösteremeyeceğini savunan Sapmaz, "İki senelik bir süre içerisinde bu İran'a karşı herhangi bir başarı elde edemedi, bundan sonraki iki seneye kadar da Donald Trump'ın İran meselesinde başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü İran bunu çok iyi kullandı, İran Devrim Muhafızları bunu çok iyi kullandı. Tabii Demokratlarla beraber çalıştılar bir anlamda, aynı politikayı güttüler. O açıdan Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamayla birlikte Amerikan toplumu için benzin fiyatlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
TRUMP'A BÜYÜK ŞOK: CUMHURİYETÇİLER NEDEN KAYBETTİ?
Gelen ilk sonuçların ardından açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Bu sonuçlar İran'la ilgili sonucun bir parçası. İnsanlar muhtemelen kısa vadeli benzin fiyatlarını kabul etmeye isteksizdi ve bu yüzden biz bu sonuçlarla karşılaştık" diyerek akaryakıt zamlarının seçmeni etkilediğini kabul etti. Sonuçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve partisinin adaylarından daha iyi bir performans beklediğini belirten Trump, "Veto yetkisi, bir başkanın sahip olduğu en güçlü yetkilerden biridir. Önüme saçma sapan düzenlemeler getirecekler, ben de bunları veto edeceğim" tehdidinde bulundu. Trump buna karşın, "Demokratlar iyi iş çıkardı, birçok konuda da onlarla çalışabilirim" mesajını vererek uzlaşı kapısını da aralık bıraktı.
"BU TABLO 2028 SEÇİMLERİNİN PROJEKSİYONUDUR"
A Haber canlı yayınında sonuçları ve Trump'ın açıklamalarını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Bu sonuçlar bize aslında 2028 seçimlerinin de bir projeksiyonunu gösteriyor. Halk artık Cumhuriyetçilerden ciddi oranda oyunu çekti ve Demokratlara yöneldi" analizinde bulundu. ABD toplumundaki algı değişimine de değinen Tercan, "11 Eylül sonrasında Müslümanlara ve göçmenlere karşı çok ciddi bir kalıpyargı ve ön yargı vardı. İslamofobi adı altında yürütülen propagandayla masum insanların zorbalandığı bir dönem gördük. Ama artık burada devir tamamen değişti, insanlar olaylara daha adil bakmaya başladı" ifadelerini kullandı.
BENZİN TEPKİSİ VE EPSTEİN DOSYALARI CUMHURİYETÇİLERİ ÇÖKERTTİ
Trump'ın benzin fiyatlarıyla ilgili söylemlerinin yarattığı çelişkiye dikkat çeken Dr. Canan Tercan, "İran savaşının benzin fiyatlarına etkisi zaten biliniyordu, halk sokaklara dökülmüştü. Ancak Donald Trump'ın birkaç gün önce 'Benzin fiyatları artıyor, bana ne oğlum, ben çok kazanıyorum' şeklinde yaptığı açıklama, bir liderin seçim öncesi asla yapmaması gereken bencilce bir söylemdi. 'Ben zaten çok kazanıyorum, sen ne yaparsan yap' derseniz halkın desteğini kaybedersiniz" değerlendirmesini yaptı.
Muhafazakâr oyların kaybında Jeffrey Epstein davasının doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Tercan, "Cumhuriyetçiler radikal Katoliklerle birlikte çalışıyordu ve Katolikler aileye yapılan vurgu sebebiyle Trump'a büyük önem veriyordu. Fakat Epstein dosyalarının ortaya dökülmesi, her fırsatta 'aile' vurgusu yapan Trump'a olan inancı derinden sarstı. Medyada eşi Melania Trump hakkında da çok fazla iddia yer aldı ve bu güveni kırıcı oldu. Eskiden Katolik çevrelerde 'Trump'a oy vermek İsa'nın yanında olmaktır' denilirken, artık bu söylem terk edildi ve sadece 'Sandığa gidin' çağrısı yapılmaya başlandı. Eylemler ile söylemler arasındaki bu büyük uçurum, Cumhuriyetçilerin akıbetini doğrudan belirledi" sözleriyle aktardı.