Seçmen tepkisinin yalnızca kararsız eyaletlerle sınırlı kalmadığını belirten Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tepkinin birkaç salıncak eyaletten ibaret olmadığını, genel bir tepki olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetçilerin güvendiği eyaletlerde; Teksas, Kansas, Güney Carolina ve Michigan'da Demokratların açık bir üstünlüğü var. En fazla seçmene sahip eyaletlerden biri olan ve 2028 seçimlerini doğrudan etkileyecek Teksas gitti" ifadelerini kullandı.

Halkın iki yıllık faturayı doğrudan yönetime kestiğini vurgulayan Yavuzaslan, "Hayat pahalılığı, İran savaşının getirdiği ekonomik yük ve yönetimden duyulan derin hoşnutsuzluk sandığa yansıdı. ABD halkı, iki yıllık Trump yönetiminin karnesini açıkça veto etti" dedi.

BEYAZ SARAY'I TERLETECEK SENARYO: SORUŞTURMALARIN ÖNÜ AÇILDI

Senato'da Demokratların 52'ye 40 üstünlük kurması ve Temsilciler Meclisi'ndeki benzer tablonun Beyaz Saray'ı felç edeceğine dikkat çeken Yavuzaslan, "Trump Beyaz Saray'da oturmaya devam edecek ama hareket alanı daraldı. Demokratlar iki kanadı da kontrol edecek. Yaklaşan bütçe pazarlıklarında Demokratlar bütün tuşlara sert basacak. Üst düzey atamalarda Senato onayı gerektiği için büyük pazarlıklar yaşanacak ve Demokratlar kendilerine yakın isimleri zorlayacak. Ancak Trump'ı asıl terletecek olan mesele, Beyaz Saray yönetimi hakkında açılacak soruşturmaların önünün açılmasıdır" sözleriyle aktardı.

Siyaset dışı kurumsal güçlerin de yeni bir tavır alacağını dile getiren Yavuzaslan, "Pentagon'dan istihbarat örgütlerine ve silah lobilerine kadar tüm güç dengeleri, Trump'ın bu siyasi zayıflamasına karşı yeniden pozisyon alacaktır. Trump'ı kesinlikle kolay günler beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP TOPU TACA ATIYOR, PETROL DEVLERİ KÂRINI 153 MİLYAR DOLAR ARTIRDI"

Trump'ın "İsrail zenginleşti, yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımı keseceğiz" yönündeki söylemlerinin bir algı oyunundan ibaret olduğunu kaydeden Güngör Yavuzaslan, "Trump burada topu taca atıyor. Pentagon'un bütçesinden verilen askeri desteği söylemiyor, sadece Beyaz Saray onayıyla giden kısımdan bahsediyor. Beyaz Saray'da kim oturursa otursun, Evanjelist-Siyonist ittifak nedeniyle İsrail'e karşı bir denge gütmek zorundadır. Trump sadece günü kurtarma peşinde olan, algılar üzerinden bu yenilgiyi zafere dönüştürmeye çalışan uyanık bir siyasetçi" ifadelerini kullandı.

Ekonomik çöküşün ve akaryakıt zamlarının halk üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Yavuzaslan, "ABD sokaklarında sağlık sigortaları, pazar-market masrafları ve benzin fiyatları üst üste konulduğunda halk ezildi. Trump Venezuela'nın petrolüne çöktü, 'Her şey çok iyi olacak' dedi ama olmadı. Akaryakıt fiyatları tırmanırken kim kazandı biliyor musunuz? ABD'li petrol şirketleri kârlarını tam 153 milyar dolar artırdı. ABD seçmeni hem Gazze'deki vahşeti durdurmayan yönetime hem de cebini yakan akaryakıt krizine karşı cevabını sandıkta tokat gibi verdi" sözleriyle aktardı.