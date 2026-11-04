ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen kritik ara seçimlerin ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı seçim gecesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

The New York Times'tan iki muhabire konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul edeceğini belirtirken Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplara ilişkin değerlendirmeleriyle de gündem oldu.

TRUMP'TAN YENİLGİYE GEREKÇE: BEN PUSULADA YOKTUM!

Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları değerlendiren Trump, sonuçların sorumluluğunu partisinin adaylarından ziyade kendisinin seçim pusulasında yer almamasına bağladı.

Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Darline Graham ve Teksas Cumhuriyetçi Başsavcısı Ken Paxton gibi isimlere verdiği destekten dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını da vurguladı.