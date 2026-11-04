Trump'tan ara seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı ağır kayıpların ardından The New York Times'a konuştu. Seçim sonuçlarını kabul edeceğini açıklayan Trump, partisinin sandıktaki başarısızlığını kendisinin oy pusulasında yer almamasına bağladı. Demokratlarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Trump, desteklediği adayların kaybetmesine ise pişman olmadığını belirtti.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen kritik ara seçimlerin ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı seçim gecesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
The New York Times'tan iki muhabire konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul edeceğini belirtirken Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplara ilişkin değerlendirmeleriyle de gündem oldu.
TRUMP'TAN YENİLGİYE GEREKÇE: BEN PUSULADA YOKTUM!
Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları değerlendiren Trump, sonuçların sorumluluğunu partisinin adaylarından ziyade kendisinin seçim pusulasında yer almamasına bağladı.
Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Darline Graham ve Teksas Cumhuriyetçi Başsavcısı Ken Paxton gibi isimlere verdiği destekten dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını da vurguladı.
Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmeye yaklaştığı seçim gecesinde konuşan Trump, desteklediği adayların performansına ilişkin sorulara da yanıt verdi.
KAYBEDEN ADAYI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip ettiği sırada The New York Times'a konuşan Trump, röportaj esnasında sonuçları anlık olarak izlediğini söyledi.
Güney Carolina'daki yarışta Darline Graham'ın kaybettiğini öğrenen Trump, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Şu anda sizinle konuşurken sonuçlara bakıyorum. Darline'ın kaybettiğini görüyorum. Vay canına, bu gerçekten şaşırtıcı. Sizce Lindsey aday olsaydı nasıl bir sonuç alırdı?"
Trump, temmuz ayında hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın aday olması halinde büyük olasılıkla seçimi kazanacağını düşündüğünü söyledi.
DEMOKRATLARA YEŞİL IŞIK: BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
Seçim sonuçlarının ardından siyasi rakipleriyle ilişkisine de değinen Trump, Demokratlarla iş birliğine açık olduğunu belirtti.
Seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım." yanıtını verdi.
Demokratlarla çalışmaya ilişkin ise "Demokratlarla birlikte çalışacağız ve onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen bir orta yol bulacağız." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamaları, ara seçimlerin ardından Washington'da yeni bir siyasi dönemin başlayabileceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.