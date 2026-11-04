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ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD ara seçimlerinde Michigan'da Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup eden Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, ülke tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman oldu. Kampanya boyunca Müslüman kimliği üzerinden hedef alınan ve İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ın milyonlarca dolarlık harcamalarına karşı yarışan Sayed, zafer konuşmasında Donald Trump'a ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e dikkat çeken mesajlar verdi. Filistinlilerin haklarını savunacağını yineleyen Sayed, "Michigan, başardık" sözleriyle seçim zaferini ilan etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 1

ABD'de 2026 ara seçimlerinin en dikkat çekici sonuçlarından biri Michigan'dan geldi. Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu. Sağlık reformu, ekonomik eşitsizlik ve göç politikalarındaki vaatleriyle kampanya yürüten Sayed, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik sert eleştirileri ve Filistinlilere verdiği destekle de öne çıktı.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 2

Kampanya sürecinde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçi isimlerin Müslüman kimliği üzerinden hedef aldığı Sayed, hakkında ortaya atılan çeşitli suçlamalara ve İsrail yanlısı lobi kuruluşlarının rakiplerine verdiği desteğe rağmen Michigan'daki yarışı kazandı.

Associated Press (AP) ajansı, Sayed'in Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısındaki zaferini duyururken, Reuters da seçim sonucunu doğruladı. Böylece 42 yaşındaki Sayed, ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 3

TRUMP'A MEYDAN OKUDU: "OCAK AYINDA BANA SADECE SENATÖR DİYEBİLİRSİN"

Detroit'te kendisini destekleyen seçmenlere hitap eden Sayed, zaferini ilan ederken, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanyası boyunca kendisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Sayed, Michigan halkının beklentilerini Washington'a taşıyacağını ve kendisine gösterilen güvene layık olmak için çalışacağını söyledi.

Konuşmasında, seçim sürecinde Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef aldığını belirttiği ABD Başkanı Donald Trump'a da doğrudan seslendi.

Trump'ın ismini telaffuz etmekte zorlandığı yönündeki sözlerine göndermede bulunan Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." dedi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 4

JD VANCE'E "HABİBİ" DİYE SESLENDİ

Sayed, zafer konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e de göndermede bulundu. Vance'in kendisine yemin ettirecek olmasına dikkati çeken Sayed, "JD, habibi (sevgilim), ocakta bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde nefis bir ironi var." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası boyunca sonuçlara ilişkin "inşallah" ifadesini kullandığını belirten Sayed, zaferinin ardından artık "elhamdülillah" dediğini söyledi.

Konuşmasının sonunda eşini kürsüye davet ederek kendisine teşekkür eden Sayed, "Bunu sensiz yapamazdım ve başka kimseyle de yapmak istemezdim." diye konuştu.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 5

AIPAC'A 42 MİLYON DOLAR GÖNDERMESİ: "BİZİ YENMEK İÇİN HARCADILAR"

Sayed'in zafer konuşmasında hedef aldığı bir diğer isim ve kuruluş ise İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) oldu.

Seçim kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü söylediği siyasi bağış kuruluşlarını eleştiren Sayed, AIPAC'ın Sayed'in seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını öne sürdü.

İsrail yanlısı lobi kuruluşlarının seçim sürecindeki etkisi, Sayed'in kampanyasının en çok tartışılan başlıklarından biri oldu. ABD'li Senatör Bernie Sanders, AIPAC'ın Sayed'e karşı milyonlarca dolar harcadığını belirtirken, CBS News'in haberinde AIPAC ve bağlantılı grupların Demokrat ön seçimlerinde Sayed'in rakibi Haley Stevens'ı desteklemek için yaklaşık 30 milyon dolar harcadığı aktarıldı.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 6

Sayed, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek ABD'nin İsrail'e yönelik askerî yardımlarının kesilmesi gerektiğini savundu. ABD vatandaşlarının vergilerinin başka ülkelerin silah alımlarını finanse etmek yerine ülke içindeki ihtiyaçlar için kullanılması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayed, "Filistinli çocukların atalarının topraklarında, bizim vergilerimizle öldürülmeden büyümesi gerektiğine inanıyorsanız size 'nefret dolu' diyorlar. Eşit haklara, barışa, onura ve kendi kaderini tayin hakkına inanmak nefret değil, sevgidir." ifadelerini kullandı.

Sayed, Michigan halkının vergilerinin eyaletteki okullara, sağlık hizmetlerine ve altyapıya harcanmasını istediğini, bu kaynakların başka ülkelerdeki ayrımcı uygulamaları finanse etmek için kullanılmasına karşı olduklarını söyledi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 7

MÜSLÜMAN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN HEDEF ALINDI, HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Sayed'in Müslüman kimliği ve başörtülü eşi, seçim kampanyasının en fazla tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Trump ve Cumhuriyetçi isimler, Sayed'i Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla ve 11 Eylül saldırılarını desteklemekle suçladı.

Trump, kampanya sürecinde Sayed'i "terörist sempatizanı" ve "şiddet yanlısı bir cihatçı" olarak nitelendirdi. Sayed ise Müslüman Kardeşler üyesi olduğu yönündeki iddiaları reddederek, hiçbir zaman bu örgüte üye olmadığını ve olmayacağını söyledi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 8

Söz konusu suçlamalara yanıt veren Sayed, kendisinin siyasi geçmişi ve çalışmaları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, farklı bir inanca sahip olmasının Anayasa'ya bağlılığını sorgulamak için gerekçe yapılamayacağını vurguladı.

11 Eylül saldırılarına ilişkin iddialara da yanıt veren Sayed, saldırıları "felaket ve korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadığını açıkladı. Washington Post'un konuya ilişkin haberinde de Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt ortaya konulmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 9

SAĞLIK REFORMU VE EKONOMİK EŞİTSİZLİK KAMPANYASININ MERKEZİNDEYDİ

Sayed, kampanyasını yalnızca dış politika ve Filistin meselesi üzerine kurmadı. Sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesi, vatandaşların sağlık borçlarının azaltılması, uygun fiyatlı konut ve ekonomik eşitsizlikle mücadele de seçim vaatlerinin merkezinde yer aldı.

"Para siyasetten çıksın, cebinize girsin, herkes için sağlık sigortası" sloganını kullanan Sayed, Medicare sağlık sigortası programının kapsamının genişletilmesini ve tüm vatandaşlara ulaşmasını savundu.

ABD'de sağlık hizmetlerinin maliyetine dikkati çeken Sayed, vatandaşların 225 milyar doların üzerinde sağlık borcu bulunduğunu belirterek bu borçların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 10

Göç politikalarında da değişiklik isteyen Sayed, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) kaldırılmasını ve göçmenlerin vatandaşlık süreçlerinde daha adil bir sistem kurulmasını savundu. Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi üyelerinin görev sürelerine sınır getirilmesi gibi siyasi reformları destekledi.

CNN'e verdiği bir röportajda sosyalist olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Sayed, "Ben sosyalist biri değilim. Kapitalizme inanıyorum. Sadece kapitalizmin düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 11

SAYED KİMDİR?

Abdul el-Sayed, Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya geldi. 42 yaşındaki siyasetçinin asıl adı Abdulrahman Muhammed el-Sayed. Babası Muhammed el-Sayed, 1978'de Mısır'dan ABD'ye göç etti. Sayed, Michigan'da babası ve ABD'li üvey annesi Jacqueline Johnson tarafından büyütüldü.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 12

Üniversite eğitimini Michigan Üniversitesinde biyoloji ve siyaset bilimi alanlarında tamamlayan Sayed, Columbia Üniversitesinden tıp doktorluğu derecesi, Oxford Üniversitesinden ise halk sağlığı alanında doktora derecesi aldı. Oxford'daki eğitimini Rhodes bursuyla sürdürdü.

Siyasete atılmadan önce sağlık alanında önemli görevler üstlenen Sayed, 2015 yılında Detroit Sağlık İdaresinin başına getirildi. Henüz 30 yaşındayken ABD'nin büyük bir kentinin sağlık birimini yöneten en genç isimlerden biri oldu. Detroit'teki sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için çalıştı.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 13

2018 yılında Michigan valiliği için Demokrat Parti ön seçimlerine katılan Sayed, yarışı kazanamadı. Buna rağmen siyasi çalışmalarını sürdüren Sayed, 2020'de eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık politikalarına ilişkin çalışma grubunda görev aldı.

2022-2025 yılları arasında Wayne County Sağlık, İnsan ve Gazi Hizmetleri İdaresinin yöneticiliğini üstlenen Sayed, yaklaşık 1,8 milyon kişiye hizmet veren kurumda sağlık politikalarının geliştirilmesine öncülük etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 14

Amerikan Halk Sağlığı Birliğinin paylaştığı bilgilere göre Sayed, Wayne County'deki görev döneminde 700 milyon dolara kadar sağlık borcunun silinmesini hedefleyen çalışmalara, hava kalitesi izleme sisteminin kurulmasına ve çocuklara ücretsiz gözlük sağlanmasına öncülük etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 15

Sayed, sağlık politikaları üzerine üç kitap kaleme aldı. "Herkes İçin Medicare: Bir Vatandaşın Rehberi" adlı kitabının yanı sıra "America Dissected" isimli podcastin sunuculuğunu yaptı ve CNN'de yorumcu olarak yer aldı. 100'den fazla hakemli bilimsel yayını bulunan Sayed'in çalışmalarına yaklaşık 4 bin atıf yapıldı.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi 16

Evli ve iki çocuk babası olan Sayed, seçim zaferiyle ABD siyasetinde tarihî bir eşiği geride bıraktı. AP'nin seçim sonuçlarına ilişkin duyurusuyla birlikte Sayed, 3 Ocak 2027'de başlayacak yeni Kongre döneminde Senatodaki görevine hazırlanıyor.

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ABD seçimlerinde tarihi gece! Müslüman adaylar Kongre'ye girdi, eyaletlerde ilkler yaşandı
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