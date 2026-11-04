ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı! Trump'a ve JD Vance'e böyle seslendi

ABD ara seçimlerinde Michigan'da Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup eden Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, ülke tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman oldu. Kampanya boyunca Müslüman kimliği üzerinden hedef alınan ve İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ın milyonlarca dolarlık harcamalarına karşı yarışan Sayed, zafer konuşmasında Donald Trump'a ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e dikkat çeken mesajlar verdi. Filistinlilerin haklarını savunacağını yineleyen Sayed, "Michigan, başardık" sözleriyle seçim zaferini ilan etti.

ABD'de 2026 ara seçimlerinin en dikkat çekici sonuçlarından biri Michigan'dan geldi. Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu. Sağlık reformu, ekonomik eşitsizlik ve göç politikalarındaki vaatleriyle kampanya yürüten Sayed, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik sert eleştirileri ve Filistinlilere verdiği destekle de öne çıktı.

Kampanya sürecinde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçi isimlerin Müslüman kimliği üzerinden hedef aldığı Sayed, hakkında ortaya atılan çeşitli suçlamalara ve İsrail yanlısı lobi kuruluşlarının rakiplerine verdiği desteğe rağmen Michigan'daki yarışı kazandı. Associated Press (AP) ajansı, Sayed'in Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısındaki zaferini duyururken, Reuters da seçim sonucunu doğruladı. Böylece 42 yaşındaki Sayed, ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'A MEYDAN OKUDU: "OCAK AYINDA BANA SADECE SENATÖR DİYEBİLİRSİN" Detroit'te kendisini destekleyen seçmenlere hitap eden Sayed, zaferini ilan ederken, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Kampanyası boyunca kendisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Sayed, Michigan halkının beklentilerini Washington'a taşıyacağını ve kendisine gösterilen güvene layık olmak için çalışacağını söyledi. Konuşmasında, seçim sürecinde Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef aldığını belirttiği ABD Başkanı Donald Trump'a da doğrudan seslendi. Trump'ın ismini telaffuz etmekte zorlandığı yönündeki sözlerine göndermede bulunan Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." dedi.

JD VANCE'E "HABİBİ" DİYE SESLENDİ Sayed, zafer konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e de göndermede bulundu. Vance'in kendisine yemin ettirecek olmasına dikkati çeken Sayed, "JD, habibi (sevgilim), ocakta bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde nefis bir ironi var." ifadelerini kullandı. Seçim kampanyası boyunca sonuçlara ilişkin "inşallah" ifadesini kullandığını belirten Sayed, zaferinin ardından artık "elhamdülillah" dediğini söyledi. Konuşmasının sonunda eşini kürsüye davet ederek kendisine teşekkür eden Sayed, "Bunu sensiz yapamazdım ve başka kimseyle de yapmak istemezdim." diye konuştu.