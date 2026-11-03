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CANLI ABD'de sandıklar açılıyor! Trump'ın Kongre'deki gücü ve Beyaz Saray'ın geleceği sınanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI ABD'de sandıklar açılıyor! Trump'ın Kongre'deki gücü ve Beyaz Saray'ın geleceği sınanacak

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin en kritik siyasi sınavlarından biri için sandık başına gidiliyor. Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğun yeniden belirlenmesi, Beyaz Saray'ın önündeki iki yılın kaderini doğrudan etkileyecek. Cumhuriyetçiler iktidar avantajını korumaya çalışırken Demokratlar Kongre'de kontrolü ele geçirmek için yarışıyor. Gözler kritik eyaletlerdeki sonuçlara çevrilirken, seçimlerden çıkacak tablo yalnızca Washington'daki güç dengelerini değil, Trump'ın iç ve dış politika hamlelerini de şekillendirecek.

ABD'de 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ara seçimlerde oy verme işlemi eyaletlerin kendi seçim takvimlerine göre yürütülecek. Sandıklar yerel saatle sabah 06.00-07.00 civarında açılırken kapanış saatleri de eyaletten eyalete değişecek.

ABD'nin doğu yakasındaki ilk sandıkların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü 02.00 civarında kapanması bekleniyor. Batı eyaletlerinde ise oy verme işlemi daha geç sona erecek. Alaska'daki bazı bölgelerde son sandıkların kapanması Türkiye saatiyle 09.00'u bulabilecek.

Oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. Ancak özellikle başa baş geçen yarışlarda posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ve seçim kurullarının değerlendirmeleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması günler sürebilecek.

İŞTE 3 KASIM 2026 TARİHİNDE ABD ARA SEÇİMLERİNDEN ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

09:42

DÖRT FARKLI SENARYO MASADA! ABD KONGRESİNDE KİM KAZANIRSA NE OLACAK?

Seçim sonuçları Washington'daki güç dengelerini dört farklı şekilde değiştirebilir:

Cumhuriyetçiler iki kanadı da korursa: Trump, Kongre'deki çoğunluğun desteğiyle yasama gündemini sürdürmekte daha avantajlı olacak.

Demokratlar iki kanadı da kazanırsa: Beyaz Saray üzerindeki siyasi ve hukuki denetim artacak. Trump, bütçe ve yasa düzenlemeleri için Demokratlarla uzlaşmak zorunda kalabilecek.

Demokratlar Temsilciler Meclisini, Cumhuriyetçiler Senatoyu kazanırsa: Demokratlar soruşturmalar ve azil süreci dahil Meclisin denetim yetkilerini kullanabilecek. Cumhuriyetçiler ise Senatodaki atama ve onay yetkilerini koruyacak.

Demokratlar Senatoyu, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisini kazanırsa: Trump'ın üst düzey atamalarının onaylanması zorlaşacak. Buna karşılık Cumhuriyetçiler Meclisin yasama gündemini kontrol etmeyi sürdürecek.

Bu nedenle yalnızca hangi partinin kaç sandalye kazandığı değil, Kongrenin hangi kanadında çoğunluğun değiştiği de büyük önem taşıyor.

09:30

53 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN ERKEN OY KULLANDI! KATILIMDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2026 ara seçimleri öncesinde erken oy kullanma ve posta yoluyla oy gönderme rakamları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

2 Kasım itibarıyla 47 eyalet ve Washington DC'den derlenen verilere göre 53 milyondan fazla oy pusulası erken dönemde kullanılmış veya posta yoluyla gönderilmiş durumda.

Associated Press'in daha erken tarihli analizinde ise seçim gününe beş gün kala bu rakam 43 milyonu aşmıştı. Bu sayı, 2022 ara seçimlerinin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 10 milyonluk artış anlamına geliyordu.

Özellikle Texas, Maine, Kansas, Michigan ve Kuzey Carolina gibi Senato yarışlarının kritik olduğu eyaletlerde erken oy kullanımındaki yükseliş dikkat çekti.

Ancak erken oy verilerinin tek başına hangi partinin kazanacağını göstermediği, posta oylarının sayımı ve seçmenlerin tercihleri gibi faktörlerin sonucu değiştirebileceği unutulmamalı.

Ahaber
09:00

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLERDE DEMOKRAT HESABI! KRİTİK YARIŞLAR HANGİLERİ?

Seçimlerde özellikle 2024 başkanlık yarışında Trump'ın kazandığı ancak bu kez Demokratların iddialı olduğu eyaletler dikkat çekiyor.

Teksas: Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'a karşı yarışıyor.

Kuzey Carolina: Demokrat Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley ile karşı karşıya.

Alaska: Mary Peltola, Cumhuriyetçi Dan Sullivan'ın Senato koltuğunu hedefliyor.

Iowa: Josh Turek ile Ashley Hinson arasındaki yarış, Cumhuriyetçilerin savunma hatlarından biri.

Kansas: Demokrat Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Roger Marshall karşısında sürpriz arıyor.

Ohio: Sherrod Brown ile Jon Husted arasındaki mücadele, Senatonun kontrolü bakımından kritik.

Buna karşılık Georgia ve Michigan gibi eyaletlerde Cumhuriyetçiler Demokratların elindeki sandalyeleri kazanmayı amaçlıyor. Reuters'a göre Senatoda çoğunluğun belirlenmesinde bu yarışların sonuçları belirleyici olacak. 

Ahaber
08:45

SENATO YARIŞINDA GÖZLER 9 EYALETTE! İŞTE DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ ADAYLAR

Seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli mücadelelerden biri Senatoda yaşanacak. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri kazanarak çoğunluğu ele geçirmeyi hedefliyor. Cumhuriyetçiler ise kendi kalelerini korumaya ve Demokratların kontrolündeki bazı eyaletlerde sandalye kazanmaya çalışıyor.

Senato kontrolü açısından öne çıkan yarışlarda şu adaylar yer alıyor:

ALASKA

Demokrat: Mary Peltola

Cumhuriyetçi: Dan Sullivan

Trump'ın 2024'te 13 puan farkla kazandığı Alaska'da Demokrat Peltola, Cumhuriyetçi senatör Sullivan'ın koltuğunu almak istiyor.
 

IOWA

Demokrat: Josh Turek

Cumhuriyetçi: Ashley Hinson

Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst'in yeniden aday olmamasıyla boşalan koltuk için yarışılıyor.
 

KANSAS

Demokrat: Adam Hamilton

Cumhuriyetçi: Roger Marshall

Trump'ın 2024'te 16 puan farkla kazandığı eyalette Demokratların sürpriz bir zafer elde etme ihtimali gündemde.


MAINE

Demokrat: Troy Jackson

Cumhuriyetçi: Susan Collins

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin en önemli savunma alanlarından biri olan Maine'de Collins'i koltuğundan etmeyi hedefliyor.
 

KUZEY CAROLINA

Demokrat: Roy Cooper

Cumhuriyetçi: Michael Whatley

Eski vali Cooper, Cumhuriyetçilerin Senato koltuğunu kazanmak için yarışıyor.
 

OHIO

Demokrat: Sherrod Brown

Cumhuriyetçi: Jon Husted

2024'te koltuğunu kaybeden Brown, Senatoya geri dönmeye çalışıyor.
 

TEXAS

Demokrat: James Talarico

Cumhuriyetçi: Ken Paxton

Demokratlar, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin üstünlüğünü koruduğu Teksas'ta tarihi bir zafer peşinde.
 

GEORGIA

Demokrat: Jon Ossoff

Cumhuriyetçi: Mike Collins

Cumhuriyetçiler, Demokrat senatör Ossoff'u koltuğundan ederek Senatodaki çoğunluklarını güçlendirmek istiyor. 

 

MICHIGAN

Demokrat: Abdul El-Sayed

Cumhuriyetçi: Mike Rogers

Demokratların kendi aralarındaki siyasi ayrışmaların da gündeme geldiği yarış, Cumhuriyetçiler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

08:20

TRUMP'IN KONGRE'DEKİ KADERİ BELİRLENECEK! CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUĞU KORUYABİLECEK Mİ?

Seçimlerin en kritik boyutunu, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluklarını koruyup koruyamayacağı oluşturuyor.

Başkan Donald Trump, ikinci döneminin ilk iki yılında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre ile çalışma avantajına sahip oldu. Ancak Demokratların seçimlerde güç kazanması, Beyaz Saray'ın önündeki yasama sürecini ciddi biçimde zorlaştırabilir.

Mevcut tabloda Cumhuriyetçiler Senatoda 53, Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsızlar ise 47 sandalyeye sahip. Demokratların Senatoda çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde ise çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Cumhuriyetçilerin burada da oldukça hassas bir çoğunluğu bulunuyor.

Demokratların iki kanattan birinde dahi kontrolü ele geçirmesi, Trump'ın bütçe, vergi ve göç politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabilir.

TRUMP YÖNETİMİNİ NELER BEKLİYOR?

Demokratların Temsilciler Meclisini kazanması halinde Trump yönetimi üzerindeki Kongre denetiminin artması bekleniyor.

Bu durumda Demokratlar:

  • Beyaz Saray'ın göç ve dış politika uygulamaları hakkında soruşturmalar başlatabilecek.
  • Kongre komitelerinin yönetimini ve yasama gündemini kontrol edebilecek.
  • Bütçe görüşmelerinde Trump yönetimine karşı daha güçlü bir pazarlık pozisyonu elde edebilecek.
  • Gerekli siyasi desteği sağlamaları halinde başkan hakkında azil sürecini başlatabilecek.

Ancak azil kararı ile başkanın görevden alınması aynı şey değil. Temsilciler Meclisinin azil kararı alması yeterli değil; görevden uzaklaştırma için Senatoda mahkûmiyet kararı gerekiyor.

Senatonun Demokratlara geçmesi ise Trump'ın bakan, büyükelçi ve federal yargıç atamalarını onaylatmasını zorlaştırabilecek. Özellikle Yüksek Mahkeme dahil federal yargı atamalarında Senatonun yetkisi büyük önem taşıyor.

Ahaber
08:00

ABD ARA SEÇİMLERİ NEDİR? AMERİKALILAR BUGÜN NE İÇİN OY KULLANACAK?

ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir düzenleniyor. Başkanlık seçimlerinin yapılmadığı ve başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimlerine ara seçim adı veriliyor.

3 Kasım'daki seçimlerde Amerikalılar üç temel alanda oy kullanacak:

Temsilciler Meclisi: Kongrenin alt kanadındaki 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılacak. Üyeler iki yıllığına seçiliyor.

Senato: Kongrenin üst kanadındaki 100 sandalyeden 35'i için oy kullanılacak. Senatörlerin görev süresi altı yıl ve sandalyelerin yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yenileniyor.

Valilik seçimleri: 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek. Ayrıca eyalet meclisleri ve yerel yönetimler için de seçimler yapılacak.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de göreve başlayacak.

Ahaber
#Donald Trump #ABD
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