CANLI ABD'de sandıklar açılıyor! Trump'ın Kongre'deki gücü ve Beyaz Saray'ın geleceği sınanacak
ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin en kritik siyasi sınavlarından biri için sandık başına gidiliyor. Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğun yeniden belirlenmesi, Beyaz Saray'ın önündeki iki yılın kaderini doğrudan etkileyecek. Cumhuriyetçiler iktidar avantajını korumaya çalışırken Demokratlar Kongre'de kontrolü ele geçirmek için yarışıyor. Gözler kritik eyaletlerdeki sonuçlara çevrilirken, seçimlerden çıkacak tablo yalnızca Washington'daki güç dengelerini değil, Trump'ın iç ve dış politika hamlelerini de şekillendirecek.
ABD'de 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ara seçimlerde oy verme işlemi eyaletlerin kendi seçim takvimlerine göre yürütülecek. Sandıklar yerel saatle sabah 06.00-07.00 civarında açılırken kapanış saatleri de eyaletten eyalete değişecek.
ABD'nin doğu yakasındaki ilk sandıkların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü 02.00 civarında kapanması bekleniyor. Batı eyaletlerinde ise oy verme işlemi daha geç sona erecek. Alaska'daki bazı bölgelerde son sandıkların kapanması Türkiye saatiyle 09.00'u bulabilecek.
Oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. Ancak özellikle başa baş geçen yarışlarda posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ve seçim kurullarının değerlendirmeleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması günler sürebilecek.
İŞTE 3 KASIM 2026 TARİHİNDE ABD ARA SEÇİMLERİNDEN ANBEAN GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
DÖRT FARKLI SENARYO MASADA! ABD KONGRESİNDE KİM KAZANIRSA NE OLACAK?
Seçim sonuçları Washington'daki güç dengelerini dört farklı şekilde değiştirebilir:
Cumhuriyetçiler iki kanadı da korursa: Trump, Kongre'deki çoğunluğun desteğiyle yasama gündemini sürdürmekte daha avantajlı olacak.
Demokratlar iki kanadı da kazanırsa: Beyaz Saray üzerindeki siyasi ve hukuki denetim artacak. Trump, bütçe ve yasa düzenlemeleri için Demokratlarla uzlaşmak zorunda kalabilecek.
Demokratlar Temsilciler Meclisini, Cumhuriyetçiler Senatoyu kazanırsa: Demokratlar soruşturmalar ve azil süreci dahil Meclisin denetim yetkilerini kullanabilecek. Cumhuriyetçiler ise Senatodaki atama ve onay yetkilerini koruyacak.
Demokratlar Senatoyu, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisini kazanırsa: Trump'ın üst düzey atamalarının onaylanması zorlaşacak. Buna karşılık Cumhuriyetçiler Meclisin yasama gündemini kontrol etmeyi sürdürecek.
Bu nedenle yalnızca hangi partinin kaç sandalye kazandığı değil, Kongrenin hangi kanadında çoğunluğun değiştiği de büyük önem taşıyor.
53 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN ERKEN OY KULLANDI! KATILIMDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
2026 ara seçimleri öncesinde erken oy kullanma ve posta yoluyla oy gönderme rakamları dikkat çekici seviyelere ulaştı.
2 Kasım itibarıyla 47 eyalet ve Washington DC'den derlenen verilere göre 53 milyondan fazla oy pusulası erken dönemde kullanılmış veya posta yoluyla gönderilmiş durumda.
Associated Press'in daha erken tarihli analizinde ise seçim gününe beş gün kala bu rakam 43 milyonu aşmıştı. Bu sayı, 2022 ara seçimlerinin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 10 milyonluk artış anlamına geliyordu.
Özellikle Texas, Maine, Kansas, Michigan ve Kuzey Carolina gibi Senato yarışlarının kritik olduğu eyaletlerde erken oy kullanımındaki yükseliş dikkat çekti.
Ancak erken oy verilerinin tek başına hangi partinin kazanacağını göstermediği, posta oylarının sayımı ve seçmenlerin tercihleri gibi faktörlerin sonucu değiştirebileceği unutulmamalı.
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLERDE DEMOKRAT HESABI! KRİTİK YARIŞLAR HANGİLERİ?
Seçimlerde özellikle 2024 başkanlık yarışında Trump'ın kazandığı ancak bu kez Demokratların iddialı olduğu eyaletler dikkat çekiyor.
Teksas: Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'a karşı yarışıyor.
Kuzey Carolina: Demokrat Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley ile karşı karşıya.
Alaska: Mary Peltola, Cumhuriyetçi Dan Sullivan'ın Senato koltuğunu hedefliyor.
Iowa: Josh Turek ile Ashley Hinson arasındaki yarış, Cumhuriyetçilerin savunma hatlarından biri.
Kansas: Demokrat Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Roger Marshall karşısında sürpriz arıyor.
Ohio: Sherrod Brown ile Jon Husted arasındaki mücadele, Senatonun kontrolü bakımından kritik.
Buna karşılık Georgia ve Michigan gibi eyaletlerde Cumhuriyetçiler Demokratların elindeki sandalyeleri kazanmayı amaçlıyor. Reuters'a göre Senatoda çoğunluğun belirlenmesinde bu yarışların sonuçları belirleyici olacak.