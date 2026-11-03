Seçimlerin en kritik boyutunu, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluklarını koruyup koruyamayacağı oluşturuyor.

Başkan Donald Trump, ikinci döneminin ilk iki yılında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre ile çalışma avantajına sahip oldu. Ancak Demokratların seçimlerde güç kazanması, Beyaz Saray'ın önündeki yasama sürecini ciddi biçimde zorlaştırabilir.

Mevcut tabloda Cumhuriyetçiler Senatoda 53, Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsızlar ise 47 sandalyeye sahip. Demokratların Senatoda çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde ise çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Cumhuriyetçilerin burada da oldukça hassas bir çoğunluğu bulunuyor.

Demokratların iki kanattan birinde dahi kontrolü ele geçirmesi, Trump'ın bütçe, vergi ve göç politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabilir.

TRUMP YÖNETİMİNİ NELER BEKLİYOR?

Demokratların Temsilciler Meclisini kazanması halinde Trump yönetimi üzerindeki Kongre denetiminin artması bekleniyor.

Bu durumda Demokratlar:

Beyaz Saray'ın göç ve dış politika uygulamaları hakkında soruşturmalar başlatabilecek.

Kongre komitelerinin yönetimini ve yasama gündemini kontrol edebilecek.

Bütçe görüşmelerinde Trump yönetimine karşı daha güçlü bir pazarlık pozisyonu elde edebilecek.

Gerekli siyasi desteği sağlamaları halinde başkan hakkında azil sürecini başlatabilecek.

Ancak azil kararı ile başkanın görevden alınması aynı şey değil. Temsilciler Meclisinin azil kararı alması yeterli değil; görevden uzaklaştırma için Senatoda mahkûmiyet kararı gerekiyor.

Senatonun Demokratlara geçmesi ise Trump'ın bakan, büyükelçi ve federal yargıç atamalarını onaylatmasını zorlaştırabilecek. Özellikle Yüksek Mahkeme dahil federal yargı atamalarında Senatonun yetkisi büyük önem taşıyor.