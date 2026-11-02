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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler, hükümetin vaatlerine rağmen birçok şehirde okulları kuşattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler, hükümetin vaatlerine rağmen birçok şehirde okulları kuşattı

Fransa'da hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler ülkenin birçok noktasında okulları kuşatma eylemlerine yeniden başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Toulouse, Rennes ve Lyon şehirlerinde de yüzlerce liseli eylem yaparak okul girişlerini kapattı.

Marsilya genelinde 75 okul eylemlerden etkilenirken, 7 lisede kuşatma eylemi sürüyor. Toulouse'da Berthelot ve Arenes liselerinin önünde de liseliler çöp kovaları ve barikatlarla okula girişleri engelledi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray France Inter'e yaptığı açıklamada, başkent Paris'in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde, Nord vilayetinde ve Toulouse'da bazı okullarda eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını söyledi.

Bir lise öğrencisi, 2 Kasım 2026'da Fransa'nın Lyon kentindeki Ampère Lisesi'nin girişini, eğitim ve yükseköğretime 10 milyar avroluk yatırım yapılması ve Parcoursup sisteminin kaldırılması talebiyle düzenlenen ülke genelindeki protestolar kapsamında çöp konteynerleriyle kapattı. (Foto: AFP)Bir lise öğrencisi, 2 Kasım 2026'da Fransa'nın Lyon kentindeki Ampère Lisesi'nin girişini, eğitim ve yükseköğretime 10 milyar avroluk yatırım yapılması ve Parcoursup sisteminin kaldırılması talebiyle düzenlenen ülke genelindeki protestolar kapsamında çöp konteynerleriyle kapattı. (Foto: AFP)

HÜKÜMET TAAHHÜTLERDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini, bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup adlı platformun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt eden Geffray, yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetmişti.

Hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler kuşatma eylemlerine dönüş çağrısı yapmıştı.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor. Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde eylemler azalmış, hükümet eğitim sektörüne ilişkin bazı taahhütlerde bulunmuştu.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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